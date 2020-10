Polícia Polícia encontra fábrica de dinheiro falso no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Durante a operação, um homem foi preso em flagrante Foto: Polícia Civil/Divulgação Durante a operação, um homem foi preso em flagrante. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil encontrou, na tarde desta terça-feira (27), um laboratório gráfico que falsificava notas de real no balneário Costa do Sol, entre Pinhal e Cidreira, no Litoral Norte gaúcho.

Durante a operação, um homem foi preso em flagrante. Os agentes recolheram diversas notas falsas de R$ 100 reais. As cédulas que já estavam prontas para a circulação somam o montante de R$ 500 mil.

A polícia informou que chegou até o local após monitorar indivíduos que passaram notas falsas no comércio da região. Também foram apreendidos impressoras, tintas e demais insumos para impressão.

O indivíduo preso já possui antecedentes por falsificação de moeda nacional e estava foragido. Conforme a investigação, o falsário teria repassado cerca de R$ 200 mil em cédulas falsas a uma organização criminosa gaúcha.

