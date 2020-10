Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia R$ 150 milhões em recursos extraordinários para prestadores do IPE Saúde

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O anúncio foi feito por Eduardo Leite e secretários estaduais Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini O anúncio foi feito por Eduardo Leite e secretários estaduais. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador do RS, Eduardo Leite, e secretários estaduais anunciaram, nesta terça-feira (27), um aporte extraordinário de R$ 150 milhões para os prestadores do IPE Saúde: hospitais, clínicas e demais serviços credenciados para atendimento dos segurados.

Em 2019, o IPE Saúde manteve média de pagamentos mensais de R$ 172 milhões. Em 2020, segundo o governo, foram ampliadas em R$ 13 milhões as cotas mensais, apontando para valor médio de R$ 185 milhões.

“O desempenho financeiro do órgão, contudo, superou as projeções em virtude do êxito nas ações praticadas pelo instituto, como a revisão atuarial nos contratos de assistência, cobranças de dívidas que os demais Poderes e entidades mantinham com a autarquia, além da adoção de mecanismos de controles e auditoria que estão contribuindo na qualidade do gasto”, afirmou o governo.

Conforme o Executivo, “a gestão atual herdou dívida de R$ 1,1 bilhão na área da saúde, referente a valores empenhados e não empenhados com municípios e hospitais. O Estado vem trabalhando para quitar essas dívidas e, desde janeiro de 2019, não atrasou nenhum repasse das competências estaduais que devem ser repassadas mensalmente a hospitais e municípios”.

“Agora, estamos anunciando o descontingenciamento, para os próximos três meses, de R$ 150 milhões do orçamento do IPE Saúde. Com esse valor, a instituição poderá fazer pagamentos extraordinários a prestadores de serviço, muitos que enfrentam dificuldades agravadas pela pandemia, e também reduzirá o prazo de pagamento para 60 dias, em vez dos 90 ou 120 dias que estavam sendo necessários”, detalhou o governador Eduardo Leite.

“Gerir uma instituição que cuida de mais de 1 milhão de vidas, por si só, já é uma missão complexa. Porém, diante do cenário de crise encontrado, os desafios se mostram ainda maiores. Há muito ainda a ser feito, mas estamos cada vez mais próximos de chegar a um ponto de equilíbrio no sistema. Cada passo é dado com muito esforço, cuidado e responsabilidade”, destacou o presidente do IPE Saúde, Marcus Vinícius de Almeida.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul