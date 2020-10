Acontece Maratona online de Halloween com atividades para todas as idades

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A unidade Cleff School, da Zona Sul de Porto Alegre, vai realizar neste final de semana uma maratona de atividades para marcar o Halloween. Serão duas atividades gratuitas para público jovem e adulto e uma programação especial para crianças com inscrições no valor de R$ 15,00.

A programação começa na quinta (29), às 20h09, com a atividade Halloween, além do Trick or Treat. Mais voltado para o público adulto, essa atividade vai envolver as superstições, curiosidades e origens da data, de forma lúdica, adaptada aos alunos de maior idade e não há exigência de um nível avançado de inglês (nível básico já pode participar). Durante o encontro, haverá sorteio de uma bolsa de estudos da Cleff.

Já na sexta-feira (30), às 8h, a atividade é para adolescentes, com brincadeiras adaptadas a essa faixa etária no Virtual Teen Halloween. “Faremos um jogo no estilo Detetive, um escape game, um quizz sobre halloween e um desafio com músicas, tudo de forma online”, explica a professora Samanta Benites.

E as crianças se divertem em um Halloween Drive Thru no sábado (31), a partir das 11h. A atividade envolverá todas as unidades da Cleff School em Porto Alegre, com tarefas que terão de ser desenvolvidas pelos pequenos com ajuda dos pais e entrega de doces temáticos. A ideia é fazer o tradicional “trick or treat” em três pontos da cidade próximos às unidades da Cleff.

As inscrições para as três atividades podem ser feitas nos links abaixo:

Halloween além do Trick or Treat

Virtual Teen Halloween

Kids – Drive Thru + Party

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece