Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2020

O Mini CD está localizado na avenida Boqueirão, número 1721. (Foto: Divulgação/ Panvel Canoas)

A Panvel vai instalar em Canoas uma dark store para vazão ao crescimento das vendas digitais percebido na grande Porto Alegre. A unidade é, na prática, uma loja voltada a atender os pedidos feitos pelo APP Panvel, site e Alô Panvel de Canoas, Esteio e Cachoeirinha.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o volume de pedidos através da internet aumentaram, um dos motivos pela qual a Panvel investiu R$ 3,5 milhões no novo espaço. “A dark store é uma loja com mix muito variado que na prática vai garantir uma entrega ágil para os clientes da região em até duas horas. Escolhemos estar em Canoas por acreditar muito no seu potencial. A cidade sempre abraçou bem a Panvel”, afirma o diretor executivo de operações da Panvel, Roberto Coimbra.

Contar com um grande estoque local permitirá à Panvel aumentar campanhas promocionais focadas na região com maior variedade de produtos, também considerando o perfil geral de compras dos clientes. O Mini CD está localizado na avenida Boqueirão, 1721 e é operado por uma equipe de 22 pessoas. Atualmente, a Panvel possui 9 filiais em Canoas, 1 em Esteio e 3 em Cachoeirinha.

