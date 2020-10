Acontece Farol Santander Porto Alegre reabre com obras de Portinari, Di Cavalcanti, Tomie Ohtake e artistas gaúchos

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

O Farol Santander Porto Alegre fica localizado na rua Sete de Setembro, 1028 Centro Histórico - Porto Alegre. (Foto: Divulgação/ Site Farol Santander Porto Alegre)

O Farol Santander Porto Alegre, centro de empreendedorismo, cultura e lazer, anunciou nesta quarta-feira (28) que vai retornar com as suas atividades. A partir desta quinta (29), das 12h às 18h, visitantes locais e turistas poderão voltar ao espaço para conhecer a nova exposição Contemporâneo, Sempre – Coleção Santander Brasil.

A mostra reúne 67 obras da coleção de arte do Banco, que conta com trabalhos de artistas consagrados como Alfredo Volpi, Tomie Ohtake, Di Cavalcanti, Candido Portinari e Claudia Andujar, entre outros. A curadoria é de Agnaldo Farias e Ricardo Ribenboim.

Trata-se da segunda exposição itinerante que envolve o Farol Santander São Paulo e o Farol Santander Porto Alegre. A mostra da capital gaúcha, porém, ganhou obras exclusivas assinadas pelos artistas Zoravia Betiol (Porto Alegre – RS), Glauco Rodrigues (Bagé – RS), Xico Stockinger (Traun – Áustria, que viveu e se tornou notável em Porto Alegre) e Cássio Vasconcelos (São Paulo – SP). A exposição ficará até 24 de janeiro.

O Farol Santander Porto Alegre também retoma a mostra de arte imersiva GIGANTAS, inaugurada em março, de autoria do duo Nonotak Studio, que foi concebida especialmente para o espaço e permanecerá até 17 de janeiro.

As exposições permanentes Memória e Identidade e O Outro Lado da Moeda estão de volta na programação cultural do espaço, que também contará com atividades de empreendedorismo e inovação.

“Após a adequação das nossas instalações aos protocolos de saúde e reestruturação de alguns ambientes, estamos prontos para voltar a proporcionar, com toda a segurança, as experiências imersivas e culturais que consolidaram o Farol como destino obrigatório para gaúchos e turistas que amam a arte e que querem conhecer melhor a história de uma das maiores metrópoles do País”, afirma a vice-presidente Executiva de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander Brasil, Patricia Audi.

Protocolos de segurança e saúde

Para garantir a segurança e saúde de seu público e funcionários, haverá medição de temperatura e tapetes sanitizantes e secantes para ingresso no prédio; será obrigatório o uso de máscaras; dispensers de álcool em gel estarão disponíveis em todos os andares do edifício; e o ambiente também contará com sinalizações para que todos respeitem o distanciamento de 1,5 metro. O Farol ainda reforçou o serviço de limpeza e higienização de todo o prédio.

O Farol Santander Porto Alegre funcionará em horário reduzido – das 12h às 18h, de terça a domingo -, com ocupação máxima de 25% da capacidade total do prédio. Já o restaurante Moeda voltará com as suas atividades no dia 10 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h.

Para mais informações, clique aqui.

