Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Foto teria sido tirada por Kate Middleton; neto do rei Charles III foi visto em público pela última vez em 14 de julho Foto: Princesa de Gales/Palácio de Kesington Foto: Princesa de Gales/Palácio de Kesington

O príncipe britânico George completa 11 anos nesta segunda-feira (22). Para marcar a ocasião, o Palácio de Kensington publicou uma nova foto dele sorrindo e parecendo relaxado, vestido com uma camisa branca e blazer escuro.

“Desejamos ao príncipe George um feliz 11º aniversário hoje!”, escreveu a conta do Palácio de Kensington no X, com uma foto em preto e branco do segundo na linha de sucessão ao trono. A foto foi tirada pela mãe, Kate Middleton, ainda segundo a publicação.

George, neto do rei Charles III, foi visto em público pela última vez em 14 de julho, quando acompanhou o pai, o príncipe William, para assistir ao jogo da Inglaterra na final do campeonato europeu de futebol, em Berlim. A equipe perdeu para a Espanha.

Este tem sido um ano difícil para a família real britânica, pois tanto Kate Middleton quanto o rei estão em tratamento contra o câncer. Ambos participaram de eventos nas últimas semanas.

