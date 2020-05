Notas Mundo Família Real britânica grava homenagem a enfermeiros

12 de Maio de 2020

A Família Real do Reino Unido publicou nesta terça-feira (12) um vídeo nas redes sociais para homenagear o Dia Internacional da Enfermagem. A postagem começa com uma gravação de telefonema da Rainha Elizabeth II a uma representante do setor em que reconhece o papel dos profissionais na batalha contra o novo coronavírus.

