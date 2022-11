Mundo Família real do Catar é a terceira mais rica do mundo

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

A dinastia dos Al Thani supera até a badalada família real britânica. (Foto: Instagram/Reprodução)

No centro dos holofotes de todo o planeta enquanto comanda o país-sede da Copa do Mundo de 2022, a família real do Catar não tem apenas o Mundial para chamar a atenção: a dinastia dos Al Thani é a terceira mais rica do mundo, superando até a badalada família real britânica.

Sentado na cadeira do poder do Catar está Tamim bin Hamad Al Thani, de 42 anos. O jovem emir ascendeu ao trono em 2013, quando o pai, Hamad bin Jalifa Al Thani, tomou a surpreendente decisão de abdicar do trono. O sheik tinha apenas 33 anos tornando-se, assim, o mais jovem líder de todo o Médio Oriente.

Com uma fortuna ancorada na exploração de petróleo e gás natural do país, a família do emir Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani tem ainda investimentos dos mais diversos em vários países, incluindo o arranha-céu Shard de Londres – maior edifício da Europa – a icônica loja de departamentos Harrods e o Empire State Building de Nova York.

Segundo o jornal chinês South China Morning Post, a família ainda tem investimentos no banco britânico Barclays, na companhia aérea British Airways e na montadora Volkswagen.

Só o sheik, monarca mais jovem do mundo, acumula US$ 2 bilhões. Ao lado dos cerca de 8 mil membros da família, a riqueza coletiva dos Al Thani se eleva para US$ 335 bilhões.

O patrimônio da família só perde para outras duas famílias reais mundo afora: os Sabah, que governam o Kuwait há 270 anos, acumulam US$ 360 bilhões, principalmente através de investimentos em grandes empresas americanas.

O primeiro lugar do ranking fica com a Casa de Saud, que comanda a Arábia Saudita desde 1744. A família do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e do seu príncipe herdeiro Mohammed bin Salman tem uma riqueza oriunda das reservas de petróleo do país, e acumulada em US$ 1,4 trilhão – montante superior ao PIB de países como México, Holanda e Bélgica, segundo dados do Banco Mundial.

Veja o ranking completo:

– Casa de Saud, família real da Arábia Saudita – US$ 1,4 trilhão;

– Família Sabah, do Kuwait – US$ 360 bilhões;

– Dinastia Al Thani, do Catar – US$ 335 bilhões;

– Dinastia Al Nahyan, dos Emirados Árabes – US$ 150 bilhões;

– Casa de Windsor, família real do Reino Unido – US$ 88 bilhões.

