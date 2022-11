Mundo Departamento de Justiça quer ouvir o ex-vice-presidente americano sobre envolvimento de Donald Trump na invasão do Capitólio

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Um acordo para que Mike Pence cooperasse seria a mais recente reviravolta na investigação. (Foto: Reprodução)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) quer ouvir o ex-vice-presidente Mike Pence como testemunha em sua investigação criminal sobre as manobras do ex-presidente Donald Trump para permanecer no poder depois que ele perdeu a eleição de 2020. Pence, de acordo com pessoas próximas, estaria aberto a considerar o pedido, reconhecendo que a investigação criminal do Departamento de Justiça é diferente da conduzida pela comissão da Câmara que investiga o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, cujas propostas para que depusesse ele rejeitou categoricamente.

Pence esteve presente em alguns dos momentos críticos em que Trump e seus aliados planejaram mantê-lo no cargo e bloquear a certificação pelo Congresso da vitória de Joe Biden. Um acordo para que ele cooperasse seria a mais recente reviravolta em uma investigação que já está repleta de consequências legais e políticas, envolvendo um ex-presidente que agora é candidato declarado a retornar à Casa Branca, e cujos potenciais rivais na disputa pela candidatura republicana em 2024 incluem o próprio Pence.

Thomas Windom, um dos principais investigadores que examina as manobras de Trump para anular a eleição presidencial, procurou a equipe de Pence semanas antes de o secretário de Justiça, Merrick Garland, nomear um promotor especial na última sexta-feira para supervisionar a investigação do Capitólio e um inquérito separado sobre a manipulação por Trump de documentos confidenciais. Garland disse que a nomeação do promotor especial, Jack Smith, não atrasará a investigação.

As discussões sobre o depoimento de Pence estariam em seus estágios iniciais, informaram as fontes. O ex-vice-presidente não foi intimado e o processo pode levar meses, pois Trump pode tentar bloquear ou desacelerar seu testemunho tentando invocar o privilégio executivo.

Os esforços de Trump para retardar ou bloquear testemunhos incluíram a afirmação do privilégio executivo sobre o testemunho de dois dos principais assessores de Pence: seu ex-chefe de gabinete, Marc Short, e seu conselheiro-geral, Greg Jacob. Porém, os dois homens acabaram testemunhado depois que o Departamento de Justiça derrotou na Justiça as alegações do ex-presidente.

Pence, que rejeitou as manobras de Trump para alistá-lo no plano de impedir a certificação dos resultados do Colégio Eleitoral, criticou publicamente sua conduta no período que antecedeu o ataque ao Capitólio e no dia do ataque, quando membros de uma multidão pró-Trump entoavam “enforquem Mike Pence”.

Em entrevistas para o lançamento de seu novo livro, “Que Deus me ajude”, Pence afirmou que “o Congresso não tem direito ao meu depoimento”, apesar dos esforços da comissão da Câmara para que ele contasse a versão dele.

“Há questões profundas de separação de Poderes”, disse Pence ao New York Times em uma entrevista. “E seria um precedente terrível.”

Entretanto, Pence vê o inquérito do Departamento de Justiça de maneira diferente, uma vez que é uma investigação criminal. Seu testemunho pode ser obtido com uma intimação, embora nenhuma tenha sido emitida até então.

O ex-vice-presidente está sendo representado por Emmet Flood, um advogado veterano de Washington que atuou como principal advogado de Trump na Casa Branca na investigação conduzida pelo promotor especial Robert Muellersobre uma possível conspiração entre a campanha de Trump e a Rússia, em 2016. Flood está representando vários outros altos funcionários da Casa Branca que são testemunhas nas investigações do Congresso e do Departamento de Justiça sobre Trump, incluindo Short.

A tentativa de conseguir um depoimento de Pence põe tanto o departamento quanto o ex-vice-presidente em território desconhecido. Pence está considerando uma campanha para presidente em 2024, em uma corrida na qual Trump já anunciou sua candidatura. Ambos podem acabar como rivais de Biden caso ele concorra novamente, o que o democrata já indicou ser provável.

