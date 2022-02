Política Familiares de deputada sofrem ataque após ameaças de estupro e morte à parlamentar

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Parlamentar afirma que parentes tiveram endereço divulgado em nova ofensiva direcionada a ela. (Foto: José Antonio Teixeira/Alesp)

A deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) afirmou que um novo ataque direcionado a ela nesta terça-feira também resvalou em seus familiares, que tiveram o endereço divulgado. A parlamentar atualizou um boletim de ocorrência registrado na semana passada após receber ameaças de estupro e de morte por e-mail.

O gabinete de Penna ingressou com um pedido de proteção parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e vem adotando medidas de segurança preconizadas pela ONG Terra de Direitos, especializada em assistência em questões ligadas a direitos humanos. Entre as orientações, foi encaminhada uma denúncia para o Conselho Nacional de Direitos Humanos.

A deputada suspendeu agendas públicas, e demais compromissos estão sendo realizados em sigilo. A parlamentar fez ainda um pedido de escolta. Tanto seu endereço como de seus familiares já estão sendo monitorados.

De acordo com a deputada, a análise das mensagens expôs que o agressor tem contato com grupos extremistas que participam de fóruns neonazistas criminosos na internet.

“(Os e-mails) São todos bem descritivos. Eles falam em estupro, que vão me golpear na cabeça com martelo e depois vão me estuprar. Eles usam alguns códigos que são típicos de fóruns da deepweb que já reivindicaram alguns ataques bastante pesados, como o de Suzano e outros nos Estados Unidos”, disse a deputada ao jornal O Globo.

E-mails com o mesmo padrão de ameaças foram também enviados ao ator Douglas Silva, atual participante do BBB 22. As defesas da deputada e do artista mantêm diálogo e analisam se existem mais evidências em comum.

“Esse caso demonstra que tem gente querendo colocar medo na gente. E não é coincidência que é em um ano eleitoral, numa das eleições mais importantes da história do Brasil. A gente precisa ver que tudo o que conquistou até hoje foi na base de enfrentar o medo. Não vai haver nenhum recuo”, afirmou Penna.

Penna registrou ocorrência no último dia 27 após receber um e-mail em que o criminoso ameaça “golpear o crânio” da parlamentar com um “martelo ordinário” e estuprá-la em seguida. O caso foi encaminhado da Alesp para a Divisão de Crimes Cibernéticos, onde serão apurados os crimes de ameaça e injúria.

Após a divulgação do ocorrido, políticos e personalidades se solidarizaram com a parlamentar. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp, deputado Emídio de Souza, informou na ocasião que solicitaria que as forças de segurança tomassem medidas de proteção à integridade da colega.

Em dezembro de 2020, Penna foi vítima de assédio durante uma sessão na Alesp. Na época, o o deputado Fernando Cury se aproximou por trás da parlamentar e apalpou seu seio. A cena foi gravada em vídeo e motivou uma denúncia por importunação sexual.

No ano passado, o Cidadania decidiu expulsar Cury do partido. O parlamentar também virou réu após denúncia do Ministério Público de São Paulo ser aceita por unanimidade pelos desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

