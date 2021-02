Porto Alegre Famílias que tiveram casas incendiadas no bairro Cristal recebem atendimento em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Secretário André Machado (dir) esteve no local na manhã desta segunda-feira. Foto: Anderson Guerreiro/SMHARF PMPA Secretário André Machado (dir) esteve no local na manhã desta segunda-feira. (Foto: Anderson Guerreiro/SMHARF PMPA) Foto: Anderson Guerreiro/SMHARF PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre prestou atendimento na manhã desta segunda-feira (15) a famílias que tiveram casas incendiadas. Uma delas teve sua casa destruída por um incêndio na chamada Vila dos Quicos, bairro Cristal, na Zona Sul da cidade. O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, esteve no local e conversou com os moradores desabrigados.

Através do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), será fornecida uma casa de emergência para a família. Neste momento, técnicos do departamento estudam uma área que possa abrigar a residência, preferencialmente perto de onde eles já moravam. Temporariamente, a família ficará em uma casa cedida por um vizinho, até que a casa de emergência seja construída em cerca de 15 dias.

“A prefeitura prestou um pronto-atendimento às famílias atingidas, especialmente a que teve a casa tomada pelo fogo. Estive no local e, de lá mesmo, conversei com a presidente da Fasc, Cátia Lara Martins, e com o Coordenador da Defesa Civil, Coronel Evaldo Rodrigues, sobre as ações integradas que serão postas em prática para auxiliar as duas famílias. Na Smharf e no Demhab, o próximo passo é a definição de um local para a construção de uma casa de emergência, o que nossa equipe já está buscando”, explica o secretário André Machado.

A atuação da prefeitura também envolveu a Defesa Civil e Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania). A Fundação está levantando as necessidades da família, que teve a casa totalmente destruída e também de uma segunda, que teve danos em uma das paredes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre