Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Plínio, o cãozinho de Anitta, é quase tão famoso quanto a dona e tem até conta própria no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

O isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus estreitou a relação dos donos com os animais de estimação. Com as celebridades não foi diferente. Anitta, Marina Ruy Barbosa e outros famosos passam a quarentena ao lado de seus pets. Ocasião perfeita para compartilhar fotos e declarações de amor aos bichinhos nas redes sociais.

Plínio, o cãozinho de Anitta, é quase tão famoso quanto a dona e tem até conta própria no Instagram, com mais de 120 mil seguidores. Será que o pet pode nos dar algumas dicas de como fazer sucesso nas redes sociais?

Não são apenas gatos e cachorros os pets que fazem companhia para os famosos durante a quarentena. Marina Ruy Babosa postou algumas fotos com seu cavalo durante o isolamento social. “Eu sempre me sinto bem e com plenitude na alma perto dos animais”, escreveu.

Bruna Marquezine tem sofrido durante a quarentena para educar Amora, filhote da raça Golden Retriever. Apesar dos móveis mordidos e da bagunça, a atriz se derrete com a fofura da cachorrinha.

Susana Vieira é uma apaixonada por cães e toma conta, atualmente, de quatro yorkshires. Por seus amores caninos, a atriz não faz economias quando o assunto é gasto com pets.

Panceta, da raça Cane Corso, não é o único cachorro de André Marques, que se diz um “Dog Lover”. Apesar do tamanho, o animal de estimação dorme na cama com o apresentador quando pode.

Simba é o animal de estimação do ator Daniel Rangel, que chama o cachorro de “filho”. O artista inunda as redes sociais de declarações de amor ao pet. “Um ano de existência desse serzinho que desde que chegou ressignificou minha vida. todo dia ele me ensina um pouco mais sobre amor, reciprocidade, companheirismo, empatia, carinho e outras coisas que eu não sei nomear”, escreveu.

Sol ou Solzinha, para os íntimos, é tratada como filha pelo casal Jeniffer Nascimento e Jean Amorim. Na cerimônia de casamento dos atores, em maio de 2019, a cachorrinha ganhou até um vestidinho branco canino.

Sancho é o companheiro de Juliana Paiva durante o isolamento social. A dupla está junta desde o fim de 2019, quando a atriz ganhou o animal de presente de Natal de Raphaela Alvittos, que viveu sua irmã na novela “O Tempo Não Para”.

