Fernando Zor termina oficialmente seu namoro com Maiara uma semana após reatar

18 de julho de 2020

Fernando Zor faz declaração de amor a Maraísa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernando Zor compartilhou um texto em que anunciou publicamente o término de seu relacionamento com Maiara neste sábado (18). Na mensagem publicada no Instagram, o sertanejo admitiu que namorar com a cantora foi um dos momentos mais importantes de sua vida, mas o agora ex-casal decidiu seguir caminhos diferentes.

“‘Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu’. E Deus tem o tempo certo para cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida. E como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento”, pontuou.

Eles já haviam deixado de se seguirem nas redes sociais no último fim de semana, mas se adicionaram logo em seguida e continuaram a trocar mensagens. O cantor ainda explicou em seu discurso para seus fãs e seguidores que a decisão foi tomada em conjunto.

“Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para resinificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá! Fernando”, finalizou.

