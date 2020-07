Magazine Wanessa Camargo vai de jatinho com o marido e os filhos para a fazenda de Zezé

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Wanessa Camargo, Marcus Buaiz e os dois filhos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Wanessa Camargo juntou o marido, Marcus Buaiz, e os dois filhos do casal, José Marcus e João Francisco, para visitarem o vovô, Zezé di Camargo, na fazenda da família em Goiânia, capital de Goiás. A cantora fez uma foto dos quatro dentro de um jatinho particular e publicou a imagem neste sábado (18).

“E hoje chegamos na Fazenda É O Amor para curtir ainda mais em família! Bom fim de semana pra todos vocês e se cuidem”, escreveu.

O cantor está passando a quarentena com sua namorada, Gracielle Barbosa, desde que a Organização Mundial da Saúde recomendou o isolamento social para evitar o contágio do coronavírus. Desde então, Wanessa só falou com o pai por chamadas de vídeo.

Novo projeto

Wanessa Camargo chegou com o novo projeto e mostrou uma reviravolta na carreira. Quem está acompanha a cantora, deve ter notado o projeto Fragmentos, que é voltado para mostrar todos os trabalhos lançados por ela em 20 anos de carreira.

“Fragmentos Parte 5”, apresentado no final do mês de junho, é um minidocumentário focado na era “Transparente”, seu registro audiovisual ao vivo lançado em 2004. No vídeo, disponibilizado em seu canal no YouTube, Wanessa revela ter sofrido depressão e pânico durante a turnê deste disco. Com o sucesso de “Me Engana Que Eu Gosto” e “Metade de Mim”, ele teve muito trabalho e chegou ao fim do ano com exaustão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine