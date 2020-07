Magazine Paula Toller homenageia o marido por 32 anos de casamento e diz: “Mole. Difícil é ficar 4 meses sem sair”

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Paula Toller e Lui Farias: casados há 32 anos. (Foto: Divulgação)

Discretíssima sobre sua vida pessoal, Paula Toller quebrou o protocolo durante a live que apresentou na noite da última sexta-feira (17). Casada com o cineasta Lui Farias há três décadas, a cantora o homenageou ao cantar e dedicar a ele a música “Grande Hotel”, da autoria dele.

“Queria aqui mandar um beijo para o meu marido Lui, Lui farias, porque esta semana fizemos 32 anos de casados. É… Trinta e dois anos são mole. Difícil é ficar quatro meses sem sair de casa. Obrigada Lui. Um beijo. Ai, gente fiquei com vergonha”, disse Paula, num momento bastante raro de exposição.

Paula, de inacreditáveis 53 anos, e Lui, de 61 anos, têm um filho, Gabriel, e não costumam mostrar a vida em família nas redes sociais e são de pouca badalação. Os dois começaram a namorar dois anos depois de se conhecerem, em 1986. Lui lançava “Com licença, eu vou á luta!”, e era casado, assim como Paula, que na época era casada com Herbert Vianna. “Conheci o Lui na estreia do primeiro filme dele, mas ele estava casado com outra pessoa, e eu também… A gente só foi se conhecer melhor uns dois anos depois. Mas aí foi aquele negócio: na hora que cumprimentou, deu dois beijinhos, eu pensei: ‘Puta, fudeu. Casei!’”, contou Paula sobre os dois, numa entrevista à revistra “Trip” de dez anos atrás.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine