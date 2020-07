Magazine “Foi cruel não poder estar ao teu lado”, diz Fernanda Lima sobre morte do pai, internado com o coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Fernanda Lima e o pai, Cleomar Lima, internado há quase 120 dias. Foto: Instagram/Reprodução Fernanda Lima e o pai, Cleomar Lima, internado há quase 120 dias. (Foto: Instagram/Reprodução) Foto: Instagram/Reprodução

A apresentadora Fernanda Lima publicou nas redes sociais neste sábado (18) uma mensagem na qual lamenta a morte do pai, Cleomar Lima. Ele estava internado há quase 120 dias e teve complicações após ser diagnosticado com coronavírus. O marido de Fernanda, Rodrigo Hilbert, apelidado de “Pezão” pelo pai da apresentadora, também escreveu uma homenagem a Cleomar Lima.

“Nesses quase 120 dias internado, tu provou mesmo ter fôlego de atleta. Lutou bravamente contra a Covid e depois contra todas as consequências da doença. Foi cruel não poder estar ao teu lado durante o processo todo”, escreveu Fernanda Lima neste sábado.

Ela lembrou ainda que o pai chegou a melhorar em determinado momento e sair da UTI. “Fiquei abraçada em ti ouvindo essa música do Cartola que tu tanto adorava [‘Preciso Me Encontrar’]. Eu chorava vendo teu olhar vago e observava tuas lágrimas escorrerem também. Espero que tenhas ouvido tudo que falei no teu ouvido.”

“Hoje será uma despedida íntima, mas prometo que assim que essa pandemia der uma trégua e as pessoas puderem voltar a se abraçar, eu farei um encontro muito lindo, com todos os teus amigos e familiares, pra gente rir bem alto de braços abertos, que nem tu.”

Rodrigo Hilbert escreveu que Cleomar Lima era um “esse cara alegre, vencedor, contagiante, bagunceiro”. Hilbert conta ainda que o pai da Fernanda Lima “amava a vida como poucos” e “adorava um FAMILHÃOOOOOO, logo nos identificamos e nos amamos”.

