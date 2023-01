Esporte Famosos e ex-jogadores lamentam a morte de Roberto Dinamite

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2023

O artilheiro é o maior ídolo da história do Vasco da Gama Foto: Divulgação Ronaldinho lamenta a morte do atleta no Instagram. (Foto: Instagram/Reprodução) Foto: Divulgação

Morreu na manhã deste domingo (8), o ex-jogador Roberto Dinamite, considerado o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Ele vinha realizando tratamento contra um tumor no intestino desde o final de 2021.

Alguns famosos e outros ex-jogadores deixaram suas lembranças e se posicionaram sobre a grande perda para o esporte brasileiro.

Veja abaixo algumas homenagens:

– “Eu tenho certeza que nasci vascaíno, mas o meu amor pelo Vasco foi crescendo muito por causa do nosso ídolo Roberto Dinamite. O que vai ficar na minha cabeça, na minha memória, é o sorriso do Roberto. Dinamite, sempre que tinha um pênalti, uma falta a nosso favor, Roberto pegava a bola e abria um sorriso que parecia que esse sorriso estava querendo dizer pra gente ‘calma, vai ser gol’. E era. Eu tenho muita gratidão pelo Dinamite porque, eu não lembro quantas vezes eu fui para o Maracanã, e São Januário, para o Vasco, para ver o Roberto jogar. Eu tenho também certeza absoluta que ele não foi ídolo só da torcida do Vasco porque quem me deu a notícia foi um flamenguista”, disse o ator Eri Johnson.

– “Uma semana dura para o futebol , que Deus te receba e conforte toda sua família….

Meus pêsames ….seu legado também será inesquecível meu amigo !!!”, disse Ronaldinho Gaúcho.

– “É assim que quero me lembrar dele. Com @rdinamite10 me tornei torcedora do Vasco. Foi meu primeiro ídolo no futebol. Comprei revista com a foto dele na capa, lia tudo nos jornais sobre ele, vibrei as conquistas vascaínas e com as convocações pra seleção brasileira. Sempre achei que ele merecia mais reconhecimento do que teve. O maior artilheiro do Brasileirão nos deixou hoje com apenas 68 anos. Que domingo triste. Que a família e os amigos recebam muito carinho nesse momento de dor”, publicou Fátima Bernardes.

– Lúcio Mauro Filho, em sua conta do Instagram, disse: “O grande Roberto Dinamite sai de campo, mas nas quatro linhas da história, ele já estava há muito tempo! Quando eu decidi torcer pelo Flamengo, aliviei um pouco a minha barra, dividindo o desgosto entre o meu pai botafoguense e a minha mãe vascaína. Papai falava de um Botafogo mítico que não existia mais e mamãe, não precisava falar nada. Afinal de contas, o maior rival do meu ídolo Zico era justamente o vascaíno Dinamite. O cara jogava muito e por isso mesmo, tinha o respeito de todas as torcidas. Fora de campo sempre foi um gentleman e mesmo eu sendo flamenguista, sempre fiz questão de deixar claro minha gigantesca admiração por ele, todas as vezes que nos encontrávamos.”

O artista, lembrando a perda recente de Pelé, disse que “o futebol brasileiro segue no luto. Que as novas gerações se espelhem no exemplo deste grande craque! Meus sentimentos à família, amigos e admiradores do gigante Roberto Dinamite! Descansa em paz mestre!”

– “Não sei nem como começar! Perder um ídolo e ‘Perder sua própria história! Mas perde você Bob e’ diferente! Você é minha referência como homem como atleta como ser humano! Um dia entrei em são Januário só pra te ver! Tempos depois virei seu amigo! Hoje o que eu faço? Choro? Prefiro lembrar do seu legado ao nosso clube! Prefiro lembrar dos seus gols prefiro lembrar da nossa amizade! Na minha cabeça de criança não existe vasco sem Roberto não Existe Roberto sem vasco! Meu ídolo meu amigo descanse em PAZ ROBERTO DINAMITE você é e sempre será o maior e o melhor de todos pra mim”, disse Edmundo Souza em seu perfil do Instagram.

