Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Jennifer Aniston mostrou adesivo "I Voted" ("eu votei") Foto: Instagram/jenniferaniston Jennifer Aniston mostrou adesivo "I Voted" ("eu votei") - (Foto: Instagram/jenniferaniston) Foto: Instagram/jenniferaniston

As eleições americanas de 2020 estão movimentando não apenas os cidadãos comuns do país. Astros astros do cinema, da televisão e da música têm se envolvido na disputa, seja declarando apoio a algum candidato, seja participando da campanha para que as pessoas façam valer suas preferências nas urnas, uma vez que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos.

Na Super Terça, a mais importante disputa das primárias democratas, um time de peso usou as redes sociais para mostrar que havia votado e incentivar os fãs a fazerem o mesmo.

Muitos publicaram fotos com adesivos com a frase “I Voted” (“eu votei”), uma tradição das campanhas eleitorais americanas – alguns estabelecimentos chegam a dar descontos para quem os usa. Entre as atrizes que participaram da campanha estavam Jennifer Aniston, Demi Moore, Viola Davis, Laura Dern, Kristen Bell e Kerry Washington.

Os democratas que disputam a nomeação do partido à Casa Branca, aliás, têm angariado alguns cabos eleitorais de bastante destaque no mundo do entretenimento. O ex-vice-presidente Joe Biden, por exemplo, recebeu apoio declarado da cantora Cher e do escritor George R.R. Martin (de “As Crônicas de Gelo e Fogo”, que inspirou a série “Game of Thrones”), entre outros.

Já o senador Bernie Sanders tem duas princesinhas do pop entre suas apoiadoras: Ariana Grande e Miley Cyrus. Também declararam voto no candidato progressista os atores Susan Sarandon, Jack Nicholson, Danny DeVito e Danny Glover.

Ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg recebeu o apoio dos atores Michael Douglas e Ted Danson. Enquanto isso, a senadora Elizabeth Warren tem entre seus apoiadores Jonathan Van Ness (um dos astros de “Queer Eye”) e o cantor John Legend.

Apesar de ter desistido de concorrer, o ex-prefeito de South Bend Pete Buttigieg também havia angariado alguns apoiadores influentes, como as atrizes Gwyneth Paltrow e Sharon Stone, Anna Wintour (publisher da “Vogue”) e Ryan Murphy (criador de séries como “Glee”, “American Horror Story” e “Pose”).

Candidato à reeleição, o republicano Donald Trump tem entre seus apoiadores declarados o rapper Kanye West, o ator Jon Voight (pai de Angelina Jolie) e a atriz Roseanne Barr.

