Magazine Pabllo Vittar sobre turnê internacional: “Ensaiamos cada detalhe”

Por Redação O Sul | 4 de março de 2020

Foto: Reprodução/Instagram @pabllovittar

Pabllo Vittar está no auge da carreira e, em 2020, carrega uma agenda recheada de shows por renomados festivais como o Lollapalooza e o Coachella, além de seguir com a sua nova turnê, 111.

Após uma leva de apresentações com o Bloco da Pabllo no carnaval nas grandes capitais, a cantora drag queen se prepara para pisar no palco do Lollapalooza pela primeira vez – e já mostra ansiedade. “Eu me sinto incrível. Adoro essa sensação de estreia. Estou ansiosa para chegar logo o dia do show, vai ser demais!”, diz, animada.

Segundo a cantora, o público do festival, que acontece nos próximos 03, 04 e 05 de abril, poderá esperar “muita música, dança, alegria e algumas surpresas. Quero que seja um dia especial para cada uma das pessoas que estiver ali”.

Fazendo mistério sobre a suposta surpresa, Pabllo não deixou claro o que os fãs podem esperar, mas deixou no ar que ficaria feliz se uma parceria acontecesse no palco.

Turnê

Após se apresentar no Lollapalooza, Pabllo segue para a Europa para realizar os shows de sua turnê, 111. A cantora passará por Milão, na Itália, no dia 04 de junho, depois fará uma apresentação no Primavera Sound Barcelona em 05 de junho, na Espanha, e então retorna para a tour em Dublin, na Irlanda, em 8 de junho, Londres, na Inglaterra, no dia 9 e finaliza em Amsterdã no dia 10.

Para fazer a maratona de apresentações em terras europeias, Pabllo garante que tem se dedicado muito. “Preparação intensa para a rotina forte de viagens que acompanham esses shows. Além disso, minha equipe e eu preparamos e ensaiamos muito cada detalhe que acontecerá nessa turnê internacional”, conta.

Além de preparar uma turnê cheia de novidades para os fãs, a cantora ainda concilia o seu tempo com ações sociais, especialmente voltadas para o universo LGBTQIA+.

Quando se apresentou nos Estados Unidos, por exemplo, doou US $ 1 – o equivalente a R$ 4,49 na cotação atual – de cada ingresso vendido para auxiliar o trabalho de ONGS que atuam em prol da comunidade.

“É importante que todas as pessoas consigam olhar para o lado e percebam o que podem fazer para tornar esse mundo melhor para todos. Eu procuro sempre fazer a minha parte, e me sinto honrada em poder estar em um lugar de fala que me permite dar visibilidade às diferentes ações”, finaliza.

