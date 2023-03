Brasil Farmacêutico é preso por lamber glúteo de mulher após injeção

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colega de trabalho do assediador já havia feito reclamações contra ele. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um farmacêutico de 33 anos foi preso nessa quarta-feira (8) depois de lamber o glúteo de uma jovem de 21 anos de idade, em Vicente Pires, no Distrito Federal. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia como importunação sexual.

O crime de importunação sexual, definido pela Lei nº 13.718/18, é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”.

A vítima, que tinha costume de ir ao estabelecimento para receber injeção anticoncepcional, relatou que ainda não conhecia o funcionário, autor do crime e responsável pela aplicação do medicamento.

Após entrar na sala para a aplicação da injeção, ela diz que abaixou um pouco a calça e que o farmacêutico pediu que ela se virasse para a parede.

O homem teria, então, inserido a seringa no glúteo da vítima e, sem que fosse feita a inserção do medicamento, passado a língua no local. Em seguida, segundo a mulher, ele retirou a seringa.

Ela contou que, muito constrangida, saiu rapidamente da farmácia, sem observar se o medicamento havia sido aplicado corretamente.

Ainda conforme o depoimento à polícia, a mãe da vítima foi até o local, e o autor disse que ela teria abaixado a calça até o joelho. O gerente afirmou para a mãe da jovem que outra funcionária da loja já havia feito reclamações sobre o comportamento do farmacêutico.

“A vítima relatou os fatos para a mãe, que foi à farmácia conversar com o gerente, tendo o autor [do crime] entrado na conversa e, em defesa própria, alegado que a vítima, na hora da aplicação, teria abaixado as calças até os joelhos, como se fosse conivente com o abuso sofrido”, detalhou o delegado-chefe da 38ª DP, Ataliba Neto.

Outra acusação

Durante as investigações, a polícia descobriu que uma colaboradora da loja havia feito reclamações sobre o comportamento inadequado do suspeito. A testemunha relatou que o funcionário tinha o costume de a chamar de “gostosa” e de a olhar de maneira invasiva , o que a deixava constrangida.

O assediador foi preso e autuado em flagrante por importunação sexual. Ele foi levado à carceragem da polícia e, caso condenado, poderá receber pena de um a cinco anos de prisão.

Tipificação

A importunação sexual é considerada crime comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, seja do mesmo gênero ou não. A vara criminal comum tem competência para processar e julgar os casos, salvo os episódios de violência doméstica e familiar contra mulher, prevista na Lei n. 11.340 (Lei Maria da Penha).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/farmaceutico-e-preso-por-lamber-gluteo-de-mulher-apos-injecao/

Farmacêutico é preso por lamber glúteo de mulher após injeção