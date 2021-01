Rio Grande do Sul Farmácia de Medicamentos Especiais estará fechada na terça; confira o funcionamento de serviços estaduais

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Funcionamento é alterado em função do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. Foto: Divulgação/SES Funcionamento é alterado em função do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

Conforme o Decreto 55.744, de 28 de janeiro de 2021, a terça-feira (2), será feriado no serviço público estadual por conta do feriado de Nossa Senhora dos Navegantes em Porto Alegre. Confira o funcionamento de serviços estaduais.

Segurança Pública

Telefones de emergência:

• Disque-denúncia da Polícia Civil: 181;

• Brigada Militar: 190;

• Corpo de Bombeiros: 193;

• Polícia Civil: 197;

• Comando Rodoviário da Brigada Militar: 198;

• Defesa Civil: 199;

• Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 518-518.

Saúde

Farmácia de Medicamentos Especiais: não abre na terça-feira (2), mas funciona normalmente na segunda-feira (1°). Volta a abrir na quarta-feira (3), das 8h às 17h. O endereço é av. Borges de Medeiros, 546 – Centro Histórico, Porto Alegre. O telefone é (51) 3901-1000.

Hemocentro: não abre na terça mas funciona normalmente na segunda e volta a abrir na quarta-feira, das 8h às 16h. O endereço é av. Bento Gonçalves, 3.722, Porto Alegre, e o telefone (51) 3901-1004.

Telefones de emergência

• Samu – 192 (plantão 24 horas);

• Centro de Informações Toxicológicas – 0800 721-3000 (plantão 24 horas);

• Disque Vigilância – 150 (plantão).

Agricultura

Ceasa: Mercado – aberto na terça, mas fechado na quarta-feira; Administração na terça estarão em esquema de plantão, a partir das 8h, cadastro, serviços gerais e tesouraria. Na quarta o expediente é normal.

Trabalho

As Agências FGTAS/Sine estarão fechadas em Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Camaquã, Charqueadas, Canoas, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sobradinho, Tramandaí, Triunfo e Venâncio Aires.

Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS (av. Borges de Medeiros, 521), na Casa do Artesão (av. Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132)

Demais serviços

Receita Estadual: as demandas de serviços da Receita Estadual e do Fale Conosco poderão ser efetuadas normalmente por meio dos canais virtuais. No entanto, em razão do feriado do dia 2 de fevereiro em alguns municípios, a data não será considerada como dia útil para contagem do prazo de atendimento. Para saber mais sobre o atendimento da Receita Estadual, consulte a Carta de Serviços da Receita Estadual no site receita.fazenda.rs.gov.br.

Tudo Fácil: sem atendimento presencial devido à pandemia. Não haverá atendimentos on-line ou de plantão na terça-feira. Na segunda, atendimentos on-line das 8h às 18h, pelo www.rs.gov.br e pelo telefone (51) 3288-9364.

Procon

Sem atendimento presencial devido à pandemia. Não haverá atendimentos on-line ou de plantão na terça-feira e na segunda-feira o atendimento é das 10h às 16h, apenas pelos canais eletrônico https://www.procon.rs.gov.br/atendimento-ao-consumidor ou telefone (51) 3287-6200

Cultura

Biblioteca Pública do Estado, Casa de Cultura Mario Quintana, Memorial do Rio Grande do Sul, Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul), Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e Museu Julio de Castilhos: não abrem na terça-feira.

Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) e Theatro São Pedro devem retomar as atividades em março.

Lazer

Cete (Centro Estadual de Treinamento Esportivo): fechado na terça-feira. A segunda tem funcionamento normal. Fica na rua Gonçalves Dias, 700 – bairro Menino Deus, Porto Alegre.

Jardim Botânico: abre normalmente na terça-feira, das 9h às 17h e não abre na segunda-feira. Fica na av. Salvador França, 1.427 – bairro Jardim Botânico, Porto Alegre.

Parque Zoológico de Sapucaia do Sul: abre normalmente na terça, da 9h às 17h, e não abre na segunda-feira. O endereço é BR-116, km 252 – bairro Colonial, Sapucaia do Sul.

