Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

A previsão do Dmae é normalizar o fornecimento de água durante a madrugada de segunda. Foto: Alex Rocha/PMPA A previsão do Dmae é normalizar o fornecimento de água durante a madrugada de segunda. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) informa que poderá faltar água em parte dos bairros Belém Velho, Hípica e Vila Nova, na Zona Sul, neste domingo (31). O motivo é o desligamento programado de energia para a CEEE realizar melhorias na rede elétrica, no horário das 14h30 às 19h. Em função do serviço, o funcionamento da Ebat (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Luis Bettiol (Estrada Luís Bettiol, s/nº) pode ser afetado. A previsão do Dmae é normalizar o fornecimento de água durante a madrugada de segunda-feira (1º), podendo demorar mais nas partes altas da rede distribuidora. A CEEE esclarece que o desligamento somente será realizado com tempo bom.

Normalização do abastecimento – Após o restabelecimento da energia, a água não volta de imediato à rede pública de abastecimento e aos imóveis. A distribuição recomeça somente depois que reservatórios das Ebats (Estações de Bombeamento) acumulam nível suficiente para retomar o bombeamento, caso contrário os motores queimam. Como regra, a água que chega à rede vai sendo consumida primeiro nas áreas próximas às estações, podendo demorar mais para chegar até as partes altas e as pontas da rede distribuidora. O forte calor faz aumentar o consumo de água, atrasando ainda mais a normalização nesses locais.

Aspecto da água

A água poderá retornar turva ou não transparente devido ao arraste de micropartículas inertes e não prejudiciais à saúde, que eventualmente, pela pressão, se soltam das paredes internas da canalização. Para solicitar lavagem da rede ou do ramal predial, ligue 156, opção 2.

