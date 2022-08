Cultura Farol Santander Porto Alegre apresenta nova programação musical e de dança em agosto

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

O histórico edifício no Centro da capital gaúcha que abriga o Farol foi construído na década de 1930 e tombado pelo patrimônio histórico e artístico estadual. Foto: Reprodução Fotografias realizadas para o projeto www.museubr.org, com patrocínio da Petrobras Foto: Reprodução

O Farol Santander Porto Alegre amplia a sua atuação cultural e divulga uma programação especial para o mês de agosto, com espetáculos de dança e música clássica e popular entre as atrações que acontecem no átrio do edifício. A Orquestra de Câmara da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e a Cisne Negro Cia de Dança trazem seus trabalhos para o Farol, com concertos e apresentações diversas, de 10 a 28 de agosto. Fomentando a cultura do estado gaúcho, o icônico edifício na Praça da Alfândega selecionou companhias aclamadas para intervenções culturais, que enriquecem o catálogo de passeios pelos lados do Guaíba.

Para os amantes da sétima arte, o “cardápio” de filmes do Cine Farol em agosto é um prato cheio para os fãs de animação: filmes de grande sucesso do estúdio Pixar serão exibidos novamente nas salas de cinema do local.

Orquestra de Câmara da Ulbra – Concertos

Com repertório que contempla de Villa-Lobos e Chorinhos ao Rock e visita ainda as divas do Pop, a Orquestra de Câmara da Ulbra fará quatro apresentações no Farol Santander, a partir de 10 de agosto.

O primeiro concerto traz obras de Villa-Lobos e Chorinhos na seleção, com participação do solista Elias Barboda no bandolim. Do compositor brasileiro, “Bachianas Brasileiras nº 5” (solista Elisa Machado) e “Prelúdio das Bachianas nº 4” estão entre os destaques. “Lamento”, de Pixinguinha; “Escorregando”, “Odeon” e “Apanhei-te Cavaquinho”, de Ernesto Nazareth, e “Noites Cariocas”, de Jacob do Bandolim, também fazem parte da seleção. O espetáculo acontece no dia 10 de agosto (quarta-feira), às 18h30.

Na semana seguinte, é a vez de sucessos de divas da música Pop de todos os tempos desembarcarem na capital gaúcha. Hits de nomes como Aretha Franklin, Amy Winehouse, Adele, Cher, Cyndi Lauper, Lady Gaga e Madonna serão interpretados pelo Vocal TAKT. A apresentação ocorre no dia 18 de agosto (quinta-feira), às 18h30. Somam-se à orquestra o guitarrista Andre Flores e o baterista Marquinhos Fê.

O terceiro concerto é uma homenagem da orquestra a Astor Piazzolla, que completaria 100 anos em 2021. Considerado o pai do tango contemporâneo, Piazzola compôs obras como “Milonga del Angel”, “La muerte del Angel”, “Melancólico Buenos Aires” e “Invierno Porteño”, músicas que fazem parte do repertório do concerto especial, com participação do violinista Émerson Kretschmer como solista. A Orquestra apresenta o “Concerto Especial Piazzolla” no dia 21 de agosto (domingo), às 17h.

A Orquestra encerra sua participação na programação do Farol em grande estilo: apresentando obras de Benjamin Britten, Elgar, Elton John, Beatles, David Bowie e Queen, no concerto “Música Inglesa – Do Romantismo ao Rock”, realizado no dia 28 de agosto (domingo), às 17h.

Cisne Negro Cia de Dança – Espetáculos

A Cisne Negro Cia de Dança, considerada uma das melhores companhias contemporâneas do país, com 45 anos de existência, chega ao Farol Santander com dois espetáculos: Goitá, uma homenagem ao Mamulengo, teatro de bonecos tradicional do Nordeste, popular do estado de Pernambuco, e Ziggy, um tributo a David Bowie.

Quatro apresentações ocorrem no Farol em dois dias: 13 e 20 de agosto (sábados). No primeiro sábado, a Cia inicia os trabalhos com Goitá e, logo na sequência, Ziggy. Na semana seguinte, o cronograma se repete, às 16h e 19h.

Goitá

Glória do Goitá, uma pequena cidade localizada a 60km de Recife, é, hoje em dia, considerada a capital brasileira do Mamulengo, tornando-se inspiração para o espetáculo, que homenageia e reverencia esse universo popular Pernambucano. A apresentação “transforma” os bonecos de Mamulengos em “bailarinos”.

A ação do espetáculo, com 10 bailarinos em cena, se desenvolve em pleno mercado municipal, com suas barracas onde são vendidos objetos de palha, artefatos de cozinha, cabaça, buchas e uma infinidade de produtos produzidos por pequenos agricultores e artesãos locais. Afinal, a história se passa em um tempo quando ainda não havia celulares e internet, no final dos anos sessenta, onde os efeitos da industrialização já eram sentidos, mas a vida era mais lenta. Na trilha sonora, músicas em ritmos tradicionais como Coco, Samba e Maracatu.

Goitá tem direção cênica e dramaturgia de Beto Andreetta, da Pia Fraus, e coreografia de Ana Catarina Vieira. A entrada é no valor de R$ 15 e dá direito à visitação a todo o edifício, além do Cine Farol Santander.

Ziggy

Em Ziggy, a coreografia fica a cargo de Mário Nascimento, assim como a compilação musical com base na discografia de Bowie; já os figurinos são do renomado Fábio Namatame. Esta obra é um mergulho interpretativo na genialidade de Bowie, que o levou a ser único na sua trajetória pela diversidade de suas aptidões artísticas, seja como músico, ator, cantor, compositor, instrumentista ou produtor, enfim, um ser humano e um artista multidisciplinar e completo na sua criação e atuação.

Bowie influenciou também o mundo da moda pelo seu jeito peculiar de seus figurinos e cenários e é um dos artistas mais reverenciados e respeitados do século. Neste espetáculo, 10 bailarinos encenam ao som de clássicos como “Black Star”; “Ziggy Stardust”; “Lazarus” e “The London Boy”.

Cine Farol Santander

Arrebatando a programação multicultural, um presente para os amantes da sétima arte de todas as idades. Devido ao enorme sucesso e alta procura do público pelos ingressos, o Cine Farol Santander decidiu ampliar a exibição de grandes clássicos da animação produzidos pela Pixar, um dos maiores estúdios do segmento no mundo.

Filmes aclamados como “Toy Story”, “Carros” e “Os Incríveis” seguem em cartaz até 1º de setembro. A entrada para a sessão do Cine Farol é gratuita, e o ingresso no valor de R$ 15 dá direito à visitação completa ao prédio. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

Fotos: Tomás Kolisch Jr.

