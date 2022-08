Cultura Quinta mostra “Cont(é)m POA” apresenta manuscrito inédito de Quintana

8 de agosto de 2022

“Olhar de Raoni ao Rio Guaíba”, 1990, de Gilberto Rodrigues. Foto: Divulgação/MACRS Foto: Divulgação/MACRS

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), apresenta, a partir de 13 de agosto, a quinta mostra da exposição “Cont(é)m POA”. Propondo um diálogo entre a poesia de Quintana e as artes visuais, o projeto exibe obras escolhidas por uma dupla de personalidades ligadas à cultura no estado.

Nesta edição, os responsáveis pela curadoria são o fotógrafo Gilberto Perin e o médico, escritor e presidente da Associação de Amigos da Biblioteca Pública do Estado (AABPE) e da Associação de Amigos do Theatro São Pedro (AATSP), Gilberto Schwartsmann. As escolhidas para a mostra foram a “Canção do Primeiro do Ano”, manuscrito inédito de Quintana, de 1941, encontrado este ano no interior do livro Poesias. E a obra “Olhar de Raoni ao Rio Guaíba”, de 1990, fotografia sobre papel, do artista Gilberto Rodrigues.

Integrando as comemorações dos 250 anos da capital, o projeto pretende estabelecer diálogos, transversalidades e intertextualidades entre a poesia de Quintana e o acervo do Museu, com evocações à identidade da cidade. A programação é mensal, na Microgaleria Tatata Pimentel, no 3º andar da Casa de Cultura.

