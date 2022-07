Cultura Exposição marca o lançamento de novo espaço na Casa da Memória Unimed, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2022

Localizada em um casarão histórico na Rua Santa Terezinha, 340, a Casa da Memória Unimed inaugurou seu Anexo, mais um espaço de valorização da cultura e da história em Porto Alegre. O objetivo é abrigar ainda mais exposições artísticas no local, que já promove diversas ações voltadas à práticas culturais na cidade.

A Casa possui um acervo com centenas de fotos, documentos e arquivos do Sistema Unimed, assim como troféus, placas e obras de arte. Na cerimônia de inauguração do Anexo, que aconteceu na última quinta-feira (30), o presidente da Unimed Federação/RS, Nilson Luiz May, destacou o papel da arte para a instituição: “Nós decidimos que a nossa ligação principal, tanto em termos de marketing quanto de aprofundamento com as questões da comunidade, seria através da cultura, no sentido mais amplo da palavra”.

Para marcar o lançamento, foi aberta ao público a exposição “Diagnosis – Reflexões sobre arte, medicina e saúde”, que traz um apanhado de produções artísticas que versam sobre relações diretas e indiretas com assuntos e elementos constitutivos do universo das ciências médicas e da saúde. “São 11 artistas gaúchos que criaram uma exposição com grande variedade de tipos de obras, desde esculturas e gravuras até experimentos tecnológicos”, conta o curador José Francisco Alves.

As visitas mediadas na Casa da Memória são gratuitas e acontecem de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

