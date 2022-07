Cultura 49º Festival Internacional de Folclore reúne atrações culturais em Nova Petrópolis

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grupo de Danças Folclóricas Sonnenschein, das localidades de Linha Brasil e Linha Araripe de Nova Petrópolis. Foto: Fábio Grison Foto: Fábio Grison

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 50 grupos folclóricos estão confirmados no 49º Festival Internacional de Folclore, que ocorre na Rua Coberta e na Praça das Flores de Nova Petrópolis (RS) de 14 a 31 de julho. A edição de 2022 marca a retomada do evento em formato presencial depois de dois anos, com o tema “A diversidade nos une e a cooperação nos fortalece”.

O evento transforma o município em uma verdadeira festa artística-cultural. Além de atrações regionais e nacionais, outros países também estarão representados, como Índia, México, Chile, Paraguai, Argentina e Colômbia. “Serão diversas apresentações de dança, canto e teatro, além dos tradicionais desfiles de integração. Esse ano, reformulamos o layout do Festival para levar ainda mais conforto aos visitantes”, ressaltou Gilnei Mücke, diretor municipal de Cultura de Nova Petrópolis.

Imagens: Fábio Grison

Um dos momentos mais esperados é o espetáculo “Cooperativismo em Movimento”, com encenação no dia 15 de julho, junto com a cerimônia de abertura oficial. A peça contará com a participação de cerca de 300 pessoas. “Nova Petrópolis vive e respira cultura durante esses 18 dias de evento, impactando toda a comunidade, que está no aguardo do público”, comentou a rainha do Festival, Mariana Caroline Marcon.

Também integram a programação o acendimento da Chama Folclórica, o Baile Infantil, as Celebrações da Vida, da Paz e da Diversidade, jogos germânicos e jogos da diversidade, a Caminhada e a Feira da Diversidade, assim como as Noites Culturais em quatro localidades e o Encontro de Soberanas, entre outras atividades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura