Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

O Farol conta com diversos espaços, como o Grande Hall, a Galeria, duas arenas e o Átrio, onde é possível "flutuar" em cima dos vitrais, com a luz externa iluminando o piso, em uma espécie de prisma. Foto: Lufe Gomes Foto: Lufe Gomes

Localizado no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, o Farol Santander é um dos espaços culturais mais inovadores da cidade. Com o propósito de integrar a capital e toda a região Sul com o circuito global das artes, o local abriga exposições, mostras temáticas, cinema e diversas outras atrações, unindo passado, presente e futuro ao promover novas conexões para a criatividade.

Esse polo de geração e distribuição de uma rica produção de conhecimento opera em quatro andares: o Grande Hall recebe grandes exposições de artistas nacionais e internacionais; a Galeria oferece um projeto de memória da cidade e do banco, além das Arenas 1 e 2, espaços destinados a debates sobre cultura, gastronomia e moda. O Átrio, criado no antigo poço de iluminação dos vitrais, cerca de 40 metros acima do hall central, é um lugar com mobilidade para exposições, cursos e muitas outras atividades; o subsolo tem cinema, café, restaurante e loja.

Em visita à Rede Pampa, o novo coordenador do Farol, Ivan Lourenço, destacou a importância da instituição. “Queremos provocar na população o interesse pela arte, facilitando o acesso à cultura. Nossa sede, em um prédio histórico, tombado como patrimônio, fica em uma região central justamente para que as pessoas se sintam parte”, explica. Segundo ele, uma nova programação, mais ampla, está sendo preparada: “Para agradar todos os públicos, estamos criando atrações pensando em toda a família, nos que já são conhecedores de arte e naqueles que ainda estão começando. E que vão envolver, além de exposições, dança, música, audiovisual e muito mais”.

O Farol Santander fica aberto de terça a domingo. O valor da entrada, que dá acesso a todos os ambientes, é R$15,00.

