Cultura Teatro Unisinos recebe Destemperados Cia de Teatro com espetáculo gratuito e aberto ao público

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











“As Fantásticas Aventuras de um Menino que Lia Livros”, espetáculo de teatro infantil da Destemperados Cia de Teatro. Foto: Daniel Fontana Fotos: Daniel Fontana. As fantásticas aventuras de um menino que lia livros Espetáculo de teatro infantil com Destemperados Cia de Teatro. Foto: Daniel Fontana

A Unisinos abrirá as portas do teatro para a comunidade em mais uma atração do seu projeto cultural. No próximo sábado (25), às 15h, o Teatro Unisinos, no Campus Porto Alegre, recebe o espetáculo “As Fantásticas Aventuras de um Menino que Lia Livros”, da Destemperados Cia de Teatro. Com trilha sonora executada ao vivo pelos atores, a peça convida o público a imergir de forma lúdica no universo da leitura, trazendo à cena a arte do clown e da palhaçaria para contar histórias.

A apresentação é gratuita e as vagas são limitadas conforme a capacidade do espaço. Para a comunidade que deseja assistir à apresentação, é necessário preencher o formulário.

O “No Palco” faz parte do calendário de ações do Projeto Arte & Cultura e acontece uma vez por mês, sempre com uma atração diferente, abrindo espaço para iniciativas culturais diversas. A partir de julho, as atrações do “No Palco” serão selecionadas por meio de edital, disponível no site do projeto.

Sobre o Arte & Cultura Unisinos

O Arte & Cultura Unisinos reúne um total de três ações, com atividades totalmente gratuitas e voltadas para todos os públicos. As iniciativas acontecem tanto no campus de São Leopoldo como no de Porto Alegre, e incluem, além do “No Palco”, o “Quintou” – happy hour musical que acontece toda quinta-feira, das 18h às 19h30, no Campus Porto Alegre -, e o “Festival no Campus”, um grande festival de entretenimento e lazer, com muita música, oficinas, aula de ioga, piquenique, entre outras atrações.

Os eventos ocorrem dentro de um calendário permanente, com periodicidades diferentes em cada ação. Todas as informações sobre dia, horário e formas de participar das atividades podem ser conferidas na página oficial do Arte & Cultura Unisinos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cultura