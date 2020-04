Porto Alegre Fasc alerta sobre notícia falsa para recebimento de cestas básicas em Porto Alegre

23 de abril de 2020

Doações de cestas básicas para Campanha Adote uma Comunidade – Conjunto Habitacional Senhor do Bom Fim. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

É falsa a notícia repassada em grupos de WhatsApp de que os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) de Porto Alegre estão fazendo cadastros, por meio de link, para recebimento de cestas básicas a serem entregues por caminhões em residências.

“A única forma de recebimento ou retirada de cestas nos Cras é por agendamento com representantes das famílias beneficiadas, feitos por equipes das unidades. Não há nenhum outro tipo de logística para isso”, esclarece Vera Ponzio, presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), à qual estão vinculados os Centros.

As equipes dos 22 Cras prestam informações sobre cestas básicas somente por telefone durante a pandemia de Covid-19. A ligação deve ser feita para o Centro pertencente à região em que a pessoa reside. O horário de entrega a domicílio (para pessoas idosas e pessoas com deficiência) ou na unidade do Cras de referência do beneficiário é informado também por telefone pelas equipes.

A Fasc já entregou cerca de 11 mil cestas básicas durante a pandemia. O atendimento é feito prioritariamente a famílias vulneráveis que estão no Cadastro Único, na faixa de renda de até R$ 89 por pessoa e não recebem Bolsa-Família ou outros benefícios. São cerca de 18.700 famílias nessa faixa de renda beneficiadas.

