Celebridades Fátima Bernardes relembra penta do Brasil na Copa e diz que tem todos os ingressos daquele Mundial

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Apresentadora cobriu o campeonato em 2002, no Japão e na Coreia do Sul e falou sobre a conquista Foto: Divulgação Apresentadora cobriu o campeonato em 2002, no Japão e na Coreia do Sul e falou sobre a conquista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Fátima Bernardes relembrou a conquista do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo, ao rever o jogo da final, contra a Alemanha, que foi transmitida novamente pela TV Globo no Domingo de Páscoa (12). Ela cobriu o evento, que aconteceu em 2002 na Coreia do Sul e no Japão.

“Relembrei a conquista do pentacampeonato com a reexibição da final contra a Alemanha pela TV Globo. Foi muito bom rever aquela vitória e reviver as emoções de um dos trabalhos mais felizes de que participei”, disse ela.

A apresentadora, que tem praticado o isolamento social devido à pandemia de coronavírus ao lado do namorado, Túlio Gadêlha e dos filhos, os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura, fez ainda uma revelação “Tenho até hoje todos os meus ingressos daqueles sete jogos da seleção brasileira”, contou Fátima, que ainda quis saber qual a Copa inesquecível de seus fãs.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades