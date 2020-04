Celebridades Preta Gil diz que está curada do coronavírus pela sua fé e pede menos egoísmo

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2020

Cantora deu detalhes de como está um mês após diagnóstico Foto: Instagram/pretagil Cantora deu detalhes de como está um mês após diagnóstico. (Foto: Instagram/pretagil) Foto: Instagram/pretagil

A cantora Preta Gil completou neste domingo de Páscoa (12) um mês do diagnóstico do coronavírus. Hoje, se sente 100% curada graças, sobretudo, à sua fé. Em texto publicado em suas redes sociais, contou detalhes obre como foi esse mês de quarentena.

“Neste domingo de Páscoa, completei um mês que fui diagnosticada com coronavírus e não é por acaso que hoje me sinto 100% curada. Tanta gente me pergunta que remédios tomei, que tratamento eu fiz, mas no meu caso, meu maior remédio foi minha fé”, começou.

Ela revela que Jesus sempre foi um grande aliado para dar força a ela nos momentos mais difíceis. “Ele me conhece como ninguém e não existem segredos e máscaras. Só sou eu com minhas virtudes, defeitos, força e vulnerabilidades!!! Hoje, mais do que nunca, ele renasce em mim e em você”, escreveu.

Preta Gil também passou um recado às pessoas sobretudo àqueles que costumam sair de suas casas, já que o pedido das organizações de saúde é para que isso não ocorra.

“Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Que nessa Páscoa possamos ser mais solidários uns com os outros, possamos aprender a dividir o pão. Que possamos olhar para os mais necessitados e que sejamos menos egoístas”, pontuou.

Preta Gil cantou no casamento de Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré, na Bahia. A festa virou notícia depois que alguns dos convidados descobriram que estavam com coronavírus.

Após 14 dias em isolamento em São Paulo, Preta Gil estava curada da Covid-19 em 26 de março e foi liberada para voltar para a sua casa no Rio de Janeiro. “Foram longos dias de muito aprendizado e preocupações comigo, com o mundo e com os mais próximos, hoje posso dizer que me sinto mais forte e mais certa de que devemos enfrentar esse vírus com coragem, união e pensamento positivo”, disse, na época.

