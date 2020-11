Política Fátima Daudt é eleita para o segundo mandato em Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

A prefeita governará a cidade por mais quatro anos. (Foto: Reprodução/Facebook)

A cidade de Novo Hamburgo (Vale do Sinos) permanecerá sob administração do PSDB. A atual prefeita do município, Fátima Daudt foi reeleita, neste domingo (15).

Com as urnas apuradas em 87%, Fatima Daudt já estava matematicamente reeleita prefeita de Novo Hamburgo, com 45,42% dos votos. A tucana, que tem Márcio Lüders (MDB) como vice, fazia mais do que o dobro dos votos conquistados pelo segundo candidato, Delegado Zucco (Republicanos), com 22,89%. Em seguida, apareciam Patrícia Beck (PP), com 18,74%, e Tarcísio Zimmermann (PT), com 12,91%.

Fátima Daudt é formada em Arquitetura e Urbanismo, possui pós-graduação em Gestão Estratégica de Cidades. Até 2016 atuava como empresária local, professora e integrante de conselhos de entidades como Fecomércio e Federasul. Foi a 1ª mulher eleita para a presidência da ACI-NH. Liderou a coligação “É Hora de Acertar!” e, em outubro de 2016, foi eleita a primeira prefeita de Novo Hamburgo. O colégio eleitoral da cidade contém cerca de 178 mil eleitores.

Os eleitores que estiverem fora de seus domicílios eleitorais no dia de votação precisam justificar a ausência para a Justiça Eleitoral. Neste ano, por conta da pandemia, a justificativa deve ser feita pelo aplicativo e-Título até 14 de janeiro, para ausência no 1º turno, e 28 de janeiro, no 2º turno.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caso o eleitor não tenha smartphone ou acesso à internet, o processo pode ser feito, excepcionalmente, em qualquer seção eleitoral. É possível justificar ausência em qualquer local de votação do país no dia da eleição e em postos da Justiça Eleitoral até 60 dias após cada turno. Caso o eleitor esteja fora do país, o cidadão tem até 30 dias contados da data de retorno ao Brasil.

