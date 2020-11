Rio Grande do Sul Ary Vanazzi conquista segundo mandato consecutivo na prefeitura de São Leopoldo

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Petista comandará a cidade pela quarta vez. (Foto: Charles Dias/PT)

O prefeito de São Leopoldo (Vale do Sinos), Ary Vanazzi (PT), foi reeleito neste domingo (15). A vitória teve confirmação por volta das 21h, quando ele já registrava quase 46 mil votos (46,5% da preferência do eleitorado), com a apuração 99,3% concluída. Em segundo lugar ficou o candidato Delegado Heliomar (DEM), com mais de 33 mil votos (33,4%).

A lista é complementada com Professor Nado (Cidadania), com 19,33%, seguida por Professor Célio (PSol), com 0,79%. Também foram registrados 5,83% votos brancos, 6,03% nulos e 31,3% de abstenção. Em São Leopoldo não haverá segundo turno porque a cidade não tem o contingente mínimo de 200 mil votantes, conforme determinado pela legislação eleitoral.

Currículo

Formado em História, Ary Vanazzi tem 62 anos e já comandou o Executivo de São Leopoldo – cidade que completará 200 anos de fundação em 2024. Esta será a sua quarta vez no comando do Executivo local, feito conquistado somente por Theodomiro Porto da Fonseca como interventor federal no período de 1928 a 1945.

O petista também foi exerceu mandatos como vereador e deputado federal (duas vezes), além de comandar a Secretaria de Habitação do Estado. Presidiu, ainda, a Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul).

Ele terá como vice-prefeito Ary Moura (PDT), com quem concorreu pela coligação “Nosso Trabalho Constrói o Futuro”, junto com outros quatro partidos (PCdoB, PTB, PSB e Republicanos).

Em sua campanha, apresentou como propostas como recuperar a economia, ampliar investimentos na área da saúde. “Estamos buscando a reeleição do nosso projeto na prefeitura de São Leopoldo porque queremos dar continuidade ao trabalho de recuperação financeira, capacidade de investimentos e consolidação de uma cidade que orgulhe a todos os seus cidadãos”, ressaltou em declaração ao site do PT.

