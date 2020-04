Colunistas Fatos históricos do dia 30 de abril

Por Efemérides | 30 de abril de 2020

Eventos históricos

1803 — Compra da Luisiana: Estados Unidos compram o Território da Luisiana da França, por US$15 milhões.

1838 — Nicarágua declara independência da República Federal da América Central.

1854 — Inauguração da primeira ferrovia do Brasil em seu trecho inicial, ligando o porto de Mauá (atual Guia de Pacobaíba) a Fragoso (atual Magé), no Rio de Janeiro.

1900 — O Havaí torna-se território dos Estados Unidos.

1943 — Segunda Guerra Mundial: Operação Mincemeat: deliberadamente lançado ao mar um morto para ser levado pelas ondas até a costa da Espanha, trajado como se fosse um oficial do serviço de inteligência britânico e com detalhes dos planos de falsa invasão dos Aliados.

1945 — Adolf Hitler e Eva Braun suicidam-se.

1948 — Criação da OEA com a assinatura da Carta da Organização dos Estados Americanos, em Bogotá.

1960 — Inauguração do Jardim Botânico da Madeira.

1975 — Queda de Saigon: forças comunistas ganham o controle de Saigon. A Guerra do Vietnã termina formalmente com a rendição incondicional do presidente sul-vietnamita Duong Van Minh.

2009 — Sete pessoas morrem e outras dez são feridas em um desfile do Dia da Rainha em Apeldoorn, Países Baixos, em uma tentativa de assassinato da rainha Beatriz.

2015 — Lançada contra a superfície de Mercúrio, a sonda espacial MESSENGER encerra sua missão de 11 anos ao planeta.

2019 — O imperador do Japão Akihito abdica em favor do filho Naruhito. É a primeira vez em dois séculos que um imperador japonês deixa sua função ainda vivo, graças a uma lei aprovada sob medida para Akihito.

Nascimentos

1839 — Floriano Peixoto, político brasileiro (m. 1895).

1845 — Oliveira Martins, escritor e politico português (m. 1894).

1897 — Humberto Mauro, cineasta brasileiro (m. 1983).

1901 — Simon Kuznets, economista ucraniano (m. 1985).

1914 – Carlos Lacerda, jornalista, escritor e político brasileiro (m. 1977).

1916 — Claude Shannon, matemático estadunidense (m. 2001).

1955 — Roberto Justus, apresentador, publicitário, empresário e cantor brasileiro.

1959 — Stephen Harper, político canadense.

1966 — Dave Meggett, ex-jogador profissional de futebol americano estadunidense.

1967 — Philipp Kirkorov, cantor russo.

1973 — Jeff Timmons, cantor estadunidense.

1976 — Amanda Palmer, cantora norte-americana.

1977 — Alexandra Holden, atriz norte-americana.

1984 — Shawn Daivari, wrestler norte-americano.

1986 — Dianna Agron, atriz norte-americana.

1992 — Christoph Knasmüllner, futebolista austríaco.

1992 — Marc-André ter Stegen, futebolista alemão.

2002 — Giovanna Rispoli, atriz brasileira.

Mortes

1945 – Adolf Hitler, político alemão (n. 1889).

1947 — Yngvar Bryn, atleta e patinador artístico norueguês (n. 1881).

1956 — Alben W. Barkley, político norte-americano (n. 1877).

1974 — Agnes Moorehead, atriz estadunidense (n. 1906).

1982 — Lester Bangs, músico, jornalista e escritor norte-americano (n. 1949).

1989 — Sergio Leone, cineasta italiano (n. 1929).

1994 — Roland Ratzenberger, automobilista austríaco (n. 1962).

1999 — Darrell Sweet, músico britânico (n. 1947).

2001 — Maria Clara Machado, dramaturga brasileira (n. 1921).

2002 — Charlotte von Mahlsdorf, travesti alemã (n. 1928).

2003 — Aureliano Chaves, político brasileiro (n. 1929).

2006 — Jean-François Revel, filósofo, escritor e jornalista francês (n. 1924).

2009 — David Picão, religioso brasileiro (n. 1923).

2010 — Paul Augustin Mayer, cardeal alemão (n. 1911).

2011 – José Massa, político brasileiro (n. 1943).

2017 — Belchior, cantor e compositor brasileiro (n. 1946).

2019 — Beth Carvalho, cantora e compositora brasileira (n. 1946).

