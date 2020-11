Efemérides Fatos históricos do dia 12 de novembro

Por Efemérides | 12 de novembro de 2020

Eventos

1823 – Pedro I do Brasil manda o Exército invadir o Plenário da Assembleia Constituinte de 1824, prendendo e exilando diversos deputados.

1864 – Guerra do Paraguai: o vapor paraguaio Tacuari apresou o navio brasileiro Marquês de Olinda, que subia o rio Paraguai rumo à então Província de Mato Grosso.

1905 – Noruega faz plebiscito para decidir entre Monarquia e República.

1906 – 14-bis volta a voar, desta vez percorrendo uma distância de 220 metros em 21,5 segundos.

1911 – Inaugurada e solenemente consagrada a Igreja Matriz de Santo Amaro da Imperatriz (Santa Catarina, Brasil).

1918 – Áustria passa a ser uma república.

1975 – As ilhas Comores são admitidas como Estado-Membro da ONU.

1976 – São realizadas as primeiras eleições autárquicas de Portugal.

1979 – A sonda Voyager 1 passa a 7.000 quilômetros do satélite Titã.

1990 – Akihito torna-se o 125o- imperador do Japão.

1991 – Massacre de Santa Cruz: o Exército indonésio dispara sobre manifestantes que homenageavam um estudante morto pela repressão no cemitério de Santa Cruz, em Díli.

1993 – Última unidade do Chevrolet Chevette sai da linha de montagem.

2001 – Avião da American Airlines cai no bairro do Queens, em Nova York, matando os 260 passageiros e tripulantes, além de outras cinco pessoas no solo.

Nascimentos

1815 – Elizabeth Cady Stanton, ativista norte-americana (m. 1902).

1840 – Auguste Rodin, escultor francês (m. 1917).

1898 – Leon Štukelj, ginasta esloveno (m. 1999).

1910 – Rodolfo Barteczko (Patesko), futebolista brasileiro (m. 1988).

1915 – Roland Barthes, escritor, sociólogo e filósofo francês (m. 1980).

1916 – Paul Emery, automobilista inglês (m. 1993).

1921 – Lucilo Varejão Filho, professor e escritor brasileiro (m. 2010).

1929 – Grace Kelly, atriz norte-americana e princesa de Mônaco (m. 1982).

1942 – Paulinho da Viola, violonista e compositor brasileiro.

1945 – Neil Young, cantor canadense.

1947 – Patrice Leconte, cineasta e roteirista francês.

1954 – Claudio Marangoni, ex-futebolista argentino.

1965 – Fernando Delgadillo, compositor e músico mexicano.

1968 – Aya Hisakawa, dubladora e cantora japonesa.

1969 – Monalisa Perrone, jornalista brasileira.

1972 – Reynaldo Gianecchini, ator brasileiro.

1981- Dani Calabresa, humorista brasileira.

1989 – Hiroshi Kiyotake, futebolista japonês.

1990 – Florent Manaudou, nadador francês.

1994 – Guillaume Cizeron, patinador artístico francês.

Falecimentos

1035 – Rei Canuto II da Dinamarca, Inglaterra e Noruega (n. ca. 995).

1746 – Georg Steller, naturalista e explorador alemão (n. 1709).

1836 – Juan Ramón Balcarce, militar e político argentino (n. 1773).

1914 – Augusto dos Anjos, poeta brasileiro (n. 1884).

1956 – Juan Negrín, primeiro-ministro espanhol (n. 1889).

1986 – Ria Baran, patinadora artística alemã (n. 1922).

1991 – Gabriele Tinti, ator italiano (n. 1932).

1999 – El Pescaílla, músico e cantor espanhol (n. 1925).

2003 – Jonathan Brandis, ator norte-americano (n. 1976).

2007 – Ira Levin, escritor, dramaturgo e autor de letras de canções estadunidense (n. 1929).

2013 – Sérgio Grilo, ator português (n. 1973).

2015 – Márton Fülöp, futebolista húngaro (n. 1983).

2018 — Stan Lee, escritor e editor norte-americano (n. 1922).

