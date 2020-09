Efemérides Fatos históricos do dia 13 de setembro

Eventos

1917 – Fiéis relatam a quinta aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal.

1943 – Criação do Território Federal do Rio Branco, atual Estado de Roraima, Região Norte do Brasil.

1944 – Bombardeiros dos Estados Unidos atacaram e destroem parcialmente a fábrica química Buna Werke, associada ao campo de concentração de Auschwitz III, na Polônia.

1959 – A União Soviética lança em direção à Lua o satélite Luna 2.

1987 – O manuseio do elemento Césio-137 de aparelho desativado em ferro-velho causa em Goiânia (GO) o maior acidente radioativo da história brasileira.

1992 – A cidade de Al ‘Aziziyah, na Líbia, alcança 57,8 °C, considerada a temperatura mais alta ambiental já registrada na superfície da Terra.

1993 – Judeus e palestinos firmam o Acordo de Paz de Oslo (Noruega), abrindo caminho para a retirada israelense de áreas em Gaza.

2007 – A equipe McLaren é punida com a perda de seus pontos no Mundial de Construtores da temporada de Fórmula 1, além de ser multada em 100 milhões de dólares por causa do envolvimento em escândalo de espionagem da Ferrari. Seus pilotos Fernando Alonso e Lewis Hamilton não são penalizados.

Nascimentos

1909 – Pedro Henrique de Orléans e Bragança, descendente da família real brasileira (m. 1981).

1927 – Laura Cardoso, atriz brasileira.

1944 – Jacqueline Bisset, atriz britânica.

1952 – Randy Jones, músico do grupo norte-americano Village People.

1963 – Paulo Soares, jornalista, apresentador e locutor esportivo brasileiro.

1971 – Stella McCartney, designer de moda britânica e filha do músico Paul McCartney.

1977 – Fiona Apple, cantora norte-americana.

1991 – Tom Green, ator australiano.

1993 – Niall Horan, músico irlandês.

1996 — Lili Reinhart, atriz e cantora norte-americana.

Falecimentos

1973 – Betty Field, atriz americana (n. 1913).

1977 – Leopold Stokowski, maestro inglês (n. 1882).

1987 – Mervyn LeRoy, diretor de cinema norte-americano (n. 1900).

1996 – Tupac Shakur, cantor e compositor de rap norte-americano (n. 1971).

2007 – Pedro de Lara, comediante, ator e jurado do programa de calouros do apresentador brasileiro Silvio Santos (n. 1925).

2013 – Luiz Gushiken, político brasileiro (n. 1950).

2015 – Betty Lago, atriz brasileira (n. 1955).

