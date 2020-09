Colunistas Fatos históricos do dia 12 de setembro

12 de setembro de 2020

Eventos

1720 – Criação da Capitania de Minas Gerais.

1814 – Francis Scott Key compõe “The Star-Spangled Banner”, o hino norte-americano.

1847 – Fundação do Liceu Nilo Peçanha em Niterói (RJ).

1878 – A Pensilvânia é o segundo Estado a ratificar a Constituição dos Estados Unidos.

1936 – Inaugurada no Rio de Janeiro a Rádio Nacional.

1939 – Estreia “O Mágico de Oz”, de Victor Fleming, um dos primeiros filmes a cores da história do cinema.

1943 – Segunda Guerra Mundial: o ditador italiano Benito Mussolini é resgatado em uma ousada operação dos pára-quedistas alemães comandados pelo austríaco Otto Skorzeny, na chamada “Operação Carvalho”.

1962 – O presidente norte-americano John F. Kennedy profere, na Universidade de Rice, o discurso que “inaugura” a corrida rumo à Lua.

1981 – Inaugurado o Memorial JK em Brasília.

2007 – Um terremoto de magnitude 7,9 na escala Richter abala a Indonésia.

2015 – Milhares de europeus manifestam apoio aos refugiados.

2016 – Por 450 votos a dez, a Câmara dos Deputados cassa o mandato do deputado federal Eduardo Cunha (MDB) por quebra de decoro parlamentar.

2019 – Astrônomos apontam indícios de água na atmosfera do exoplaneta K2-18b, primeira detecção do tipo em zona com condições de habitabilidade.

Nascimentos

1839 – Ernesto Carneiro Ribeiro, médico, professor, linguista e educador brasileiro (m. 1920).

1876 – Auta de Souza, poetisa brasileira (m. 1901).

1880 – H. L. Mencken, jornalista e crítico social norte-americano (m. 1956).

1888 – Maurice Chevalier, ator e cantor francês (m. 1972).

1894 – Vicente Celestino, cantor brasileiro (m. 1968).

1896 – Octávio Brandão, fundador do Partido Comunista Brasileiro (m. 1980).

1902 – Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil em 1956-1960 (m. 1976).

1927 – Alceu Collares, prefeito de Porto Alegre em 1986-1988 e governador do Rio Grande do Sul em 1991-1994.

1931 – Ian Holm, ator britânico.

1935 – Geraldo Vandré, músico brasileiro.

1942 – Nelson Rufino, músico brasileiro.

1944 – Barry White, cantor norte-americano (m. 2003), e Leci Brandão, cantora e compositora brasileira.

1947 – Sam Neill, ator e cineasta australiano.

1948 – Caio Fernando Abreu, escritor gaúcho. (m. 1996).

1953 – Tânia Alves, atriz e cantora brasileira.

1956 – Roger Rocha Moreira, cantor, compositor e líder da banda brasileira de rock Ultraje a Rigor.

1957 – Hans Zimmer, compositor alemão.

1962 – Amy Yasbeck, atriz norte-americana.

1966 – Malu Mader, atriz brasileira.

1973 – Paul Walker, ator norte-americano (m. 2013).

1978 – Benjamin McKenzie, ator norte-americano.

1981 – Jennifer Hudson, atriz e cantora norte-americana.

1986 – Emmy Rossum, atriz e cantora norte-americana.

Falecimentos

1957 – José Lins do Rego, escritor brasileiro (n. 1901).

1964 – Álvaro Moreyra, escritor e jornalista gaúcho (n. 1888).

1996 – Eleazar de Carvalho, maestro e compositor brasileiro (n. 1915); e Ernesto Geisel, ditador brasileiro de 1974 a 1979 (n. 1907).

1997 – João Paulo, cantor brasileiro que fazia dupla com Daniel (n. 1960).

2003 – Johnny Cash, cantor norte-americano (n. 1932).

2010 – Claude Chabrol, cineasta francês (n. 1930); e Wesley Duke Lee, pintor brasileiro (n. 1931).

