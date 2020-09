Colunistas Fatos históricos do dia 11 de setembro

Por Efemérides | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Eventos

1609 – Descoberta do Rio Hudson por Henry Hudson.

1836 – Rebeldes farroupilhas proclamam a República Rio-Grandense.

1905 – Joaquim Xavier Guimarães Natal é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil.

1936 – Presidente Franklin Delano Roosevelt inaugura a represa Boulder.

1973 – Morte do presidente eleito do Chile Salvador Allende durante bombardeamento do Palácio de La Moneda, no que foi o início do golpe militar que levou ao poder o ditador Pinochet.

1978 – O vírus da Varíola é considerado extinto.

1985 – Maior acidente ferroviário de que há memória em Portugal.

1990 – Sancionada, no Brasil, lei de defesa do direito do consumidor.

1997 – Chega a Marte a sonda Mars Global Surveyor.

2001 – Ataque terrorista às torres gêmeas do World Trade Center de Nova Iorque e ao Pentágono em Washington, provocando cerca de três mil mortes.

2005 – Israel declara unilateralmente seu desligamento militar nas operações na faixa de Gaza.

2011 — Inaugurado o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro no 10º aniversário dos Ataques de 11 de setembro.

Nascimentos

1885 – D. H. Lawrence, escritor inglês (m. 1930).

1903 – Theodor Adorno, filósofo alemão (m. 1969).

1940 – Brian De Palma, diretor de cinema norte-americano.

1941 – Tarso de Castro, jornalista brasileiro (m. 1991).

1945 – Franz Beckenbauer, ex-futebolista e ex-treinador alemão de futebol.

1965 – Moby, cantor de músicas eletrônicas estadunidense; e Bashar al-Assad, presidente da Síria.

1971 – Richard Ashcroft, cantor e compositor inglês.

1977 – Ludacris, rapper americano.

Falecimentos

1161 – Melisende, Rainha de Jerusalém (n. 1105).

1733 – François Couperin, compositor, organista e cravista francês (n. 1668).

1788 – José, Príncipe do Brasil (n. 1761).

1823 – Abade Correia da Serra, cientista português (n. 1750).

1823 – Hipólito da Costa, jornalista e diplomata brasileiro (n. 1774).

1888 – Domingo Faustino Sarmiento, escritor argentino (n. 1811).

1891 – Antero de Quental, escritor português (n. 1842).

1942 – Bento António Gonçalves, político português (n. 1902).

1950 – Jan Smuts, estadista sul-africano (n. 1870).

1971 – Nikita Khrushchov, político soviético (n. 1894).

1973 – Salvador Allende, político chileno (n. 1908).

1978 – Ronnie Peterson, automobilista sueco (n. 1944).

1978 – Janet Parker, médica britânica (n. 1938).

1987 – Peter Tosh, músico jamaicano (n. 1944).

1994 – Jessica Tandy, atriz britânica (n. 1909).

1998 – Dane Clark, ator norte-americano (n. 1912).

2001 – Daniel M. Lewin, matemático e empresário norte-americano (n. 1970); e Mohamed Atta, terrorista egípcio (n. 1968).

2003 – John Ritter, ator e dublador norte-americano (n. 1948).

2004 – Marino Gomes Ferreira, médico brasileiro (n. 1907).

2006 – Joachim Fest, escritor alemão (n. 1926).

2007 – Joe Zawinul, músico austríaco (n. 1932).

2009 – Yoshito Usui, mangaká japonês (n. 1958).

2011 – Andy Whitfield, ator inglês (n. 1972).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas