Efemérides Fatos históricos do dia 16 de julho

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2020

Eventos

622 — Começo do Calendário islâmico, com a fuga do profeta Maomé para Medina, na Arábia Saudita.

1917 — Os bolcheviques iniciam as ações para tomar o poder na Rússia, que culminam na Revolução Russa.

1918 — Revolução Russa: Em Ecaterimburgo, bolcheviques executam o czar Nicolau II da Rússia e sua família.

1926 — A revista National Geographic publica as primeiras fotos coloridas do fundo do mar.

1934 — A Assembleia Constituinte promulga a constituição e elege Getúlio Vargas presidente da República do Brasil.

1969 — Lançamento da missão espacial norte americana Apollo 11 no Complexo de Lançamento 39, do Centro Espacial Kennedy, (Flórida) que seria a primeira missão tripulada a chegar à Lua.

2004 — Millennium Park, considerado o primeiro e mais ambicioso projeto arquitetônico do início do século XXI de Chicago, é aberto ao público pelo prefeito Richard M. Daley.

Nascimentos

1911 — Ginger Rogers, atriz, dançarina e cantora norte-americana (m. 1995).

1934 — George Hilton, ator uruguaio.

1939 — Luiz Carlos Cardoso, dramaturgo brasileiro.

1940 — Arthur Moreira Lima, pianista brasileiro.

1941 — Desmond Dekker, cantor e compositor jamaicano (m. 2006).

1943 — Reinaldo Arenas, poeta cubano (m. 1990).

1947 — Mayana Zatz, bióloga molecular e geneticista brasileira.

1954 — Denise Milan, escultora e artista interdisciplinar brasileira.

1963 — Fatboy Slim, DJ e produtor musical britânico.

1971 — Vinícius Coimbra, diretor de televisão brasileiro.

1975 — Ana Paula Arósio, atriz brasileira.

1982 — Márcia Jaqueline, bailarina brasileira.

1984 — Ricardo Conceição, futebolista brasileiro.

1988 — Sergio Busquets, futebolista espanhol.

1989 — Gareth Bale, futebolista britânico.

Falecimentos

1974 — Oduvaldo Vianna Filho, dramaturgo, ator e diretor brasileiro (n. 1936).

1976 — Nikolai Muskhelishvili, matemático russo (n. 1891).

1980 — Michel Thomé, político brasileiro (n. 1923).

1999 — John F. Kennedy, Jr., jornalista e editor norte-americano (n. 1960).

2000 — Barbosa Lima Sobrinho, jornalista, historiador e político brasileiro (n. 1897).

2001 — Morris, cartunista belga (n. 1923); e Emil Pinheiro, dirigente esportivo brasileiro (n. 1923).

2003 — Celia Cruz, cantora cubana (n. 1925).

2010 — Gibe, ator e humorista brasileiro (n. 1935).

2015 — Alcides Ghiggia, futebolista uruguaio (n. 1926); e Ernesto Frederico Scheffel, pintor brasileiro (n. 1927).

2017 — George A. Romero, cineasta norte-americano (n. 1940).

