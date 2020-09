Colunistas Fatos históricos do dia 19 de setembro

Por Efemérides | 19 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Eventos

96 — Marco Cocceio Nerva sucede a Domiciano como Imperador Romano.

1559 — Tampa (Flórida): 600 pessoas morrem durante o naufrágio de navios espanhóis, por causa de uma tempestade.

1676 — Rebeldes sob o comando de Nathaniel Bacon incendeiam a cidade americana de Jamestown, Virginia.

1846 — Aparição da Virgem Maria às crianças Maximin Giraud e Mélanie Calvat na montanha de La Salette, França.

1899 — Alfred Dreyfus deixa a prisão e é reabilitado capitão (v. Caso Dreyfus).

1909 — A Guarda Suíça volta a vestir moda desenhada por Michelangelo.

1954 — O Estádio Olímpico Monumental de propriedade do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é inaugurado.

1956 — Lei autoriza Juscelino Kubitschek a transferir a capital da República do Brasil para Brasília.

1985 — A Cidade do México é abalada por um sismo de magnitude 8.1 na escala de Richter provocando 9.500 mortos, 35.000 feridos e 100.000 desalojados.

1995 — O Manifesto do Unabomber, intitulado “A Sociedade Industrial e o Seu Futuro”, é publicado no Washington Post e no New York Times.

2006 — Golpe de Estado na Tailândia derruba o primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. A Constituição é suspensa e uma Lei Marcial é promulgada.

2010 — Cerimônia de beatificação do Cardeal John Henry Newman, pelo Papa Bento XVI.

2011 — Encerram-se as emissões da RTPN, e abrem-se as emissões da RTP Informação com o Bom Dia Portugal.

2017 — Sismo de Puebla, no México, ocorrido no 25º aniversário do sismo de 1985, causa 370 mortos e mais de 6 mil feridos.

Nascimentos

1551 — Henrique III da França (m. 1589).

1880 — Zequinha de Abreu, músico brasileiro (m. 1935).

1898 — Giuseppe Saragat, quinto presidente da Itália (m. 1988).

1911 — William Golding, poeta inglês, vencedor do prêmio Nobel de Literatura de 1983 (m. 1993).

1915 — Germán Valdés, ator, cantor e produtor de cinema mexicano (m. 1973).

1921 — Paulo Freire, pedagogo brasileiro (m. 1997).

1928 — Adam West, ator norte-americano (m. 2017).

1934 — Brian Epstein, empresário musical britânico (m. 1967).

1936 — Martha Rocha, ex-modelo brasileira.

1939 — Costanza Pascolato, consultora de moda italiana.

1941 — Cass Elliot, a “Mama” do grupo The Mamas & The Papas (m. 1974).

1945 — Joelma, cantora brasileira.

1949 — Twiggy, atriz, cantora e ex-modelo inglesa.

1960 — Carlos Mozer, ex-futebolista e treinador brasileiro de futebol.

1966 — Capitão, ex-futebolista brasileiro.

1968 — Sérgio Machado, cineasta brasileiro.

1970 — Sonny Anderson, ex-futebolista brasileiro.

1993 — Lisa Cimorelli, uma das vocalistas da banda Cimorelli.

Falecimentos

304 — Januário de Benevento, santo católico (n. 272).

1881 — James A. Garfield, político norte-americano (n. 1831).

1886 — Eduard von Steinle, pintor alemão (n. 1810).

1899 — Auguste Scheurer-Kestner, químico, industrial e político francês (n. 1833).

1935 — Konstantin Tsiolkovsky, físico russo (n. 1857).

1985 — Italo Calvino, escritor italiano (n. 1923).

1997 — Salomão Pavlovsky, empresário e jornalista brasileiro (n. 1924).

2001 — Cláudio Mamberti, ator brasileiro (n. 1940).

2003 — Kenneth Erwin Hagin, pastor e autor norte-americano (n. 1917).

2009 — Arthur Ferrante, pianista estadunidense (n. 1921).

2013 — Hiroshi Yamauchi, empresário japonês (n. 1927).

2017 — Jake LaMotta, pugilista americano (n. 1921).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas