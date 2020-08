Eventos

1960 — O Senegal divide-se do Mali e declara a independência.

1975 — A Nasa lança a sonda Viking 1 em direcção a Marte.

1977 — A nave Voyager II é lançada para explorar outros planetas. Antes de sair do sistema solar, passou por Júpiter, Saturno, Urano e Mercúrio.

1988 — Guerra Irã-Iraque: um cessar-fogo é acordado, depois de quase oito anos de guerra.

1991 — Uma multidão protesta contra o golpe que derrubou o líder soviético Mikhail Gorbachev por um dia. O povo abraçou o prédio do Parlamento com bandeiras da Rússia.

2007 — O voo China Airlines 120 pega fogo e explode depois do pouso no aeroporto de Naha, em Okinawa, Japão.

2008 — O voo Spanair 5022, de Madri, na Espanha, para a Grã Canária, saiu do solo, rolou para a direita, e impactou no chão do aeroporto de Barajas. Das 172 pessoas a bordo, 146 morrem imediatamente e outras oito morrem depois de ferimentos sofridos no acidente.

2016 — Cinquenta e quatro pessoas morrem quando um suicida detonou-se em uma festa de casamento curda em Gaziantepe, Turquia.

Nascimentos

1917 — Kenneth Erwin Hagin, pastor e autor neopentecostal (m. 2003).]

1923 — Dina Mangabeira, poetisa brasileira (m. 2000).

1926 — Gian Carlo Gasperini, arquiteto italiano, radicado no Brasil.

1927 — Décio Pignatari, escritor, sociólogo e teórico da comunicação brasileiro (m. 2012)

1931 — Don King, empresário norte-americano.

1934 — Armi Kuusela, ex-modelo finlandesa.

1936 — Pedro Mattar, pianista brasileiro, tio do ator e cantor Maurício Mattar (m. 2007).

1941 — Slobodan Milošević, político sérvio (m. 2006).

1942 — Isaac Hayes, cantor e compositor norte-americano (m. 2008).

1944 — Rajiv Gandhi, político indiano (m. 1991).

1946 — José Wilker, ator e diretor brasileiro (m. 2014).

1948 — Robert Plant, vocalista da banda Led Zeppelin.

1951 — Stephen White, escritor norte-americano.

1961 — Martha Medeiros, escritora brasileira.

1974 — Amy Adams, atriz norte-americana.

1979 — Jamie Cullum, cantor e compositor britânico.

1983 — Andrew Garfield, ator americano.

1992 — Demi Lovato, cantora, compositora e atriz norte-americana.

Falecimentos

984 — Papa João XIV (n. 940).

1153 — Bernardo de Claraval, santo católico francês (n. 1090).

1417 — Borso d’Este, duque de Ferrara (n. 1413).

1580 — Jerónimo Osório, historiador português (n. 1506).

1648 — Edward Herbert, 1.º Barão Herbert de Cherbury (n. 1583).

1823 — Papa Pio VII (n. 1742).

1897 — Antônio Manuel Correia de Miranda militar e político brasileiro (n. 1831).

1914 — Papa Pio X (n. 1835).

1975 — Arlindo de Andrade Gomes, jurista e político brasileiro (n. 1884).

1995 — Hugo Pratt, autor de banda desenhada italiano (n. 1927).

1999 — Alair Vilar Fernandes de Melo, bispo brasileiro (n. 1916).

2017 — Jerry Lewis, comediante estadunidense (n. 1926).