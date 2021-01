Colunistas Fatos históricos do dia 22 de janeiro

Por Efemérides | 22 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

Eventos

1808 — Chegada no Brasil da família real portuguesa depois de fugir da invasão francesa de Portugal dois meses antes.

1968 — Apollo 5 lança o primeiro voo teste não tripulado do Módulo Lunar Apollo (LM-1) para o Programa Apollo da Nasa.

1970 — Boeing 747, o primeiro “jumbo jet” do mundo, entra em serviço comercial para o cliente de lançamento Pan Am com sua viagem inaugural do Aeroporto Internacional John F. Kennedy para o Aeroporto de Londres-Heathrow.

1971 — Fundação da Universidade Federal do Acre.

1984 — Apple Macintosh, o primeiro computador de consumo a popularizar o mouse do computador e a interface gráfica do utilizador, é apresentado durante um comercial de televisão do Super Bowl XVIII.

Nascimentos

1804 — Francisco Marcondes Homem de Melo, nobre brasileiro (m. 1881).

1869 — Grigori Rasputin, místico e cortesão russo (m. 1916).

1895 — Plínio Salgado, jornalista e político brasileiro (m. 1975).

1906 — Robert E. Howard, escritor norte-americano (m. 1936).

1908 — Lev Landau, físico e matemático soviético (m. 1968).

1922 — Leonel Brizola, político brasileiro (m. 2004).

1932 — Piper Laurie, atriz norte-americana.

1934 — Bill Bixby, ator e diretor norte-americano (m. 1993).

1940 — John Hurt, ator britânico (m. 2017).

1943 — Marília Pêra, atriz brasileira (m. 2015).

1944 — António Monteiro, diplomata português.

1946 — Malcolm McLaren, empresário e produtor musical norte-americano (m. 2010).

1949 — Steve Perry, músico norte-americano.

1961 — Elzo, ex-futebolista brasileiro.

1962 — Orlando Morais, cantor e compositor brasileiro.

1965 — Diane Lane, atriz norte-americana.

1973 — Rogério Ceni, ex-futebolista brasileiro.

1979 — Luciana Mello, cantora brasileira.

1984 — Raica Oliveira, modelo brasileira.

1989 — Caio Castro, ator brasileiro.

Falecimentos

1815 — Carlos Amarante, engenheiro e arquiteto português (n. 1748).

1850 — Vicente Pallotti, sacerdote italiano (n. 1795).

1891 — Benjamin Constant, político e militar brasileiro (n. 1836).

1977 — Maysa, cantora, atriz e compositora brasileira (n. 1936).

1994 — Telly Savalas, ator norte-americano (n. 1922).

1996 — Rubens Corrêa, ator brasileiro (n. 1931).

1997 — Ênio Andrade, futebolista e treinador brasileiro (n. 1928).

2003 — Dona Zica, sambista brasileira (n. 1913).

2004 — Ann Miller, atriz, cantora e dançarina estadunidense (n. 1923).

2008 — Dora Bria, atleta brasileira (n. 1958); e Heath Ledger, ator australiano (n. 1979).

2013 — Lídia Mattos, atriz brasileira (n. 1924).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas