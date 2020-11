Efemérides Fatos históricos do dia 26 de novembro

Eventos

1922 – Aberto o túmulo do faraó egípcio Tutancâmon. O britânico Howard Carter torna-se a primeira pessoa a entrar na tumba do monarca em 3 mil anos.

1930 – Criação do Ministério do Trabalho no Brasil.

1938 – Na Alemanha, Hermann Göring dá a Albert Speer o direito de preferência sobre as construções desocupadas pelas expulsões dos Judeus.

1950 – O Exército da China entra na Coreia do Norte e ataca as tropas norte-americanas e sul-coreanas.

1959 – O argentino Ernesto Che Guevara assume a presidência do Banco Nacional de Cuba.

1984 – Golpe Militar de 1964: segunda explosão em um comitê da Aliança Democrática, desta vez em Brasília.

2001 – Mais de 100 detentos fogem do presídio do Carandiru, em São Paulo.

2003 – O jato francês Concorde é retirado definitivamente dos voos comerciais.

2005 – O Grêmio vence a série B do Campeonato Brasileiro, em partida contra o Náutico-PE que seria conhecida como a “Batalha dos Aflitos”.

2007 – O estádio da Fonte Nova, em Salvador (BA), é fechado devido a um desabamento na arquibancada.

2008 – Atentados terroristas atingem a cidade de Bombaim, na Índia, matando 125 pessoas.

2011 – A Nasa envia a sonda ROV Curiosity para explorar o solo de Marte.

Nascimentos

1911 – Mário Lago, ator, compositor e poeta brasileiro (m. 2002).

1918 – Patricio Aylwin, ex-presidente do Chile.

1921 – Otello Zeloni, ator ítalo-brasileiro (m. 1973).

1922 – Charles Schulz, cartunista norte-americano, criador do personagem Snoopy (m. 2000).

1931 – Adolfo Pérez Esquivel, arquiteto e ativista argentino de direitos humanos, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1980.

1939 – Tina Turner, cantora, compositora e atriz norte-americana.

1971 – Vanessa Lóes, atriz brasileira.

1979 – Deborah Secco, atriz brasileira.

1983 – Sheron Menezzes, atriz brasileira.

Falecimentos

1696 – Gregório de Matos, poeta barroco brasileiro (n. 1623 ou 1633).

1993 – César Guerra-Peixe, compositor brasileiro (n. 1914); e Grande Otelo, ator e músico brasileiro (n. 1915).

2000 – Plínio Doyle, advogado e bibliófilo brasileiro (n. 1906).

2003 – Soulja Slim, rapper estadunidense (n. 1977).

2006 – Dave Cockrum, desenhista estadunidense (n. 1943).

2016 – Roberto Corrêa, cantor e compositor brasileiro (n. 1940).

2018 — Bernardo Bertolucci, diretor de cinema italiano (n. 1941).

