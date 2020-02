Colunistas Fatos históricos do dia 27 de fevereiro

27 de fevereiro de 2020

Eventos

1594 — Henrique IV é coroado Rei da França.

1801 — Espanha declara guerra a Portugal, no âmbito da aliança com a França de Napoleão Bonaparte.

1844 — República Dominicana consegue a sua independência do Império do Haiti; e Onofre Pires e Bento Gonçalves duelam por questões de honra. O duelo termina com um ferimento de Onofre.

1900 — Fundação do Bayern de Munique.

1939 — Grã-Bretanha e França reconhecem o governo fascista de Francisco Franco em Espanha.

1945 — Segunda Guerra Mundial: os Fuzileiros dos Estados Unidos ocupam a segunda pista de aviação na ilha de Iwo Jima.

1951 — Ratificada a 22ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos limitando o mandato presidencial a dois mandatos de quatro anos.

1952 — Realizada a primeira reunião da ONU na sua sede permanente em Nova York.

1991 — Tropas do Kuwait recuperam a capital do País. O presidente norte-americano George Bush anuncia o fim da libertação do Kuwait.

1996 — Lançados no Japão os primeiros jogos da série multimilionária da Nintendo, Pokémon.

2005 — Pela primeira vez em 26 anos de pontificado, o papa João Paulo II não faz a oração dominical na Praça de São Pedro no Vaticano.

Nascimentos

272 — Constantino, imperador romano (m. 337).

1910 — Joan Bennett, atriz norte-americana (m. 1990).

1923 — Geraldo de Barros, pintor e fotógrafo brasileiro (m. 1998).

1929 — Djalma Santos, futebolista brasileiro (m. 2013).

1932 — Elizabeth Taylor, atriz britânica (m. 2011).

1943 — Carlos Alberto Parreira, treinador brasileiro de futebol.

1955 — Beto Barbosa, cantor brasileiro.

1981 — Josh Groban, cantor norte-americano.

Falecimentos

1887 — Aleksandr Borodin, compositor e químico russo (n. 1833).

1906 — Samuel Pierpont Langley, astrônomo e físico norte-americano (n. 1834).

1973 — Bill Everett, cartunista norte-americano (n. 1917).

2003 — Fred Rogers, pedagogo e artista norte-americano (n. 1928).

2007 — Bobby Rosengarden, percussionista norte-americano (n. 1924).

2008 — William F. Buckley Jr., escritor norte-americano (n. 1925).

2009 — Walter Silva, jornalista e produtor musical brasileiro (n. 1933).

2010 — Walter Alfaiate, cantor e compositor brasileiro (n. 1930).

2011 — Moacyr Scliar, escritor brasileiro (n. 1937).

2015 — Leonard Nimoy, ator, cineasta, poeta e pintor norte-americano, o “Doutor Spock” da serie “Jornada nas Estrelas” (n. 1931).

