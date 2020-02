Colunistas Fatos históricos do dia 28 de fevereiro

28 de fevereiro de 2020

Eventos

870 — Encerrado o Quarto Concílio de Constantinopla.

1525 — América Colonial: o espanhol Hernán Cortés executa o último rei asteca, Cuauhtémoc.

1847 — Batalha do Rio Sacramento durante a Guerra Mexicano-Americana é uma vitória decisiva para os Estados Unidos levando à captura de Chihuahua.

1897 — Rainha Ranavalona III, a última monarca de Madagascar, é deposta por uma força militar francesa.

1922 — Reino Unido encerra seu protetorado sobre o Egito através de uma Declaração Unilateral de Independência.

1933 — Gleichschaltung: o Decreto do Incêndio do Reichstag é aprovado na Alemanha um dia após o incêndio do Reichstag.

1947 — Incidente 228: em Taiwan, uma rebelião anti-governamental é violentamente suprimida com a perda de cerca de 30 mil civis.

1954 — Primeiros aparelhos de televisão em cores que utilizam o padrão NTSC são oferecidos para venda ao público.

1980 — Andaluzia aprova o seu estatuto de autonomia através de um referendo.

1991 — Fim da primeira Guerra do Golfo.

2013 — Papa Bento XVI renuncia ao pontificado da Igreja Católica, tornando-se o primeiro a fazer isso desde o Papa Gregório XII, em 1415.

Nascimentos

1573 — Elias Holl, arquiteto alemão (m. 1646).

1824 — Karl Maria Kertbeny, escritor e tradutor húngaro (m. 1882).

1880 — Maria Olívia da Silva, supercentenária brasileira (m. 2010).

1883 — Alfred von Schlieffen, marechal alemão (m. 1913).

1915 — Peter Brian Medawar, cientista britânico (m. 1987).

1920 — Virgínia Lane, atriz, cantora e vedete brasileira (m. 2014).

1923 — Charles Durning, ator norte-americano (m. 2012).

1929 — Frank Gehry, arquiteto canadense.

1945 — Bubba Smith, ator norte-americano (m. 2011).

1949 — Ivo Rodrigues, músico brasileiro (m. 2010).

1950 — João Carlos Barroso, ator brasileiro.

1956 — Celso Gavião, ex-futebolista brasileiro.

1957 — John Turturro, ator norte-americano.

1994 — Jake Bugg, cantor britânico.

Mortes

1916 — Henry James, escritor estadunidense (n. 1843).

1935 — Chiquinha Gonzaga, compositora brasileira (n. 1847).

1963 — Rajendra Prasad, político indiano (n. 1884).

1985 — David Byron, cantor e compositor britânico (n. 1947).

1989 — Aurélio Buarque de Holanda, lexicógrafo, filólogo e ensaísta brasileiro (n. 1910).

2005 — Antônio Carlos Pires, ator e humorista brasileiro (n. 1927).

2009 — Miguel Serrano, escritor, político e diplomata chileno (n. 1917).

2010 — José Mindlin, bibliófilo e empresário brasileiro (n. 1914).

2011 — Annie Girardot, atriz francesa (n. 1931); e Jane Russell, atriz estadunidense (n. 1921).

2015 — Yaşar Kemal, escritor turco (n. 1923).

2016 — George Kennedy, ator americano (n. 1925).

2018 — Rogelio Guerra, ator mexicano (n. 1936).

