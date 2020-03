Efemérides Fatos históricos do dia 1º de março

Por Efemérides | 1 de março de 2020

Eventos

1845 — Término da Revolução Farroupilha (David Canabarro assina o Tratado de Poncho Verde com Duque de Caxias).

1870 — Fim da Guerra do Paraguai.

1872 — O Parque Nacional de Yellowstone, localizado nos Estados estadunidenses de Wyoming, Montana e Idaho, é criado como sendo um dos primeiros parques nacionais do mundo.

1879 — Bolívia declara guerra ao Chile (Guerra do Pacífico).

1894 — Realização das primeiras eleições diretas para presidente da República do Brasil.

1940 — Na Espanha, Francisco Franco estabelece lei contra “maçons e comunistas”.

1953 — Josef Stalin sofre um derrame cerebral e morre quatro dias depois.

1966 — A sonda espacial soviética Venera 3 estatelou sobre a superfície de Vênus, convertendo-se na primeira nave espacial a alcançar a superfície de outro planeta.

1973 — A banda de rock psicodélico britânica Pink Floyd lança seu oitavo álbum de estúdio, The Dark Side of the Moon.

1975 — É lançado o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, conhecido como Dicionário Aurélio.

1980 — A sonda espacial Voyager 1 confirma a existência de Jano (a lua de Saturno).

1992 — A Bósnia e Herzegovina declara sua independência da Iugoslávia.

2006 — Papa Bento XVI renuncia ao título de Papa.

2008 — Início de uma crise diplomática entre a Colômbia, Equador e Venezuela após a morte de Raúl Reyes, membro do secretariado da Farc na Colômbia.

Nascimentos

1445 — Sandro Botticelli, pintor italiano (m. 1510).

1795 — Félix Émile Taunay, pintor francês (m. 1881).

1810 — Frédéric Chopin, compositor e pianista polonês (m. 1849).

1904 — Glenn Miller, músico estadunidense (m. 1944).

1919 — João Goulart, político brasileiro (m. 1976).

1922 — Yitzhak Rabin, político israelense (m. 1995).

1946 — Lana Wood, atriz e produtora estadunidense.

1947 — Alan Thicke, ator e compositor canadense.

1949 — Jorge Aragão, cantor e compositor brasileiro.

1951 — Marcos Paulo, ator e diretor de televisão brasileiro (m. 2012).

1954 — Ron Howard, ator, diretor e produtor estadunidense; e Leão Lobo, jornalista e apresentador de televisão brasileiro.

1968 — Christine Fernandes, atriz brasileira.

1969 — Javier Bardem, ator espanhol.

1978 — Jensen Ackles, ator estado-unidense.

1981 — Ana Hickmann, modelo e apresentadora de TV brasileira.

1983 — Lupita Nyong’o, atriz mexicana.

1987 — Kesha, cantora e compositora estadunidense.

1994 — Justin Bieber, cantor e compositor canadense.

Falecimentos

1881 — Cândido Mendes de Almeida, jornalista e político brasileiro (n. 1818).

1920 — Manuel Otávio de Sousa Carneiro, político brasileiro (n. 1881).

1923 — Ruy Barbosa, jurista, jornalista e político brasileiro (n. 1849).

1936 — Manuel Luís Coelho da Silva, bispo português (n. 1859).

1952 — Mariano Azuela, escritor mexicano (n. 1873).

1979 — Dolores Costello, atriz estadunidense (n. 1903).

2008 — Haroldo de Andrade, empresário e radialista brasileiro (n. 1934).

