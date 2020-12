Efemérides Fatos históricos do dia 28 de dezembro

Por Efemérides | 28 de dezembro de 2020

Eventos

1065 – A Abadia de Westminster é consagrada a São Pedro.

1557 – Mem de Sá chega a Salvador (Bahia).

1832 – John C. Calhoun é o primeiro vice-presidente norte-americano a renunciar, alegando diferenças com o presidente Jackson.

1882 – Fundação da cidade de Rio Branco, capital do Acre (Brasil).

1895 – Os Irmãos Lumière inventam o cinematógrafo, que deu origem ao cinema atual.

1908 – Na Itália, um terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter, deixou cerca de 300 mil mortos.

1982 – Por exigência do FMI, Brasil corta subsídios ao petróleo e aumenta gasolina e gás.

1987 – O presidente José Sarney do Brasil eleva o piso salarial em 25%, contra os 33% indicados pelo Ministério do Trabalho.

1989 – O Brasil bate o recorde negativo de inflação na sua história, a qual chegou a 1764,86% ao ano.

1990 – Editada a Lei Orgânica da Saúde, que criou o Sistema Único de Saúde no Brasil.

1992 – O presidente brasileiro Fernando Collor de Mello tem seu impeachment oficializado pela Câmara dos Deputados, e é condenado à perda de seus direitos políticos até 2000.

1993 – O Vaticano reconhece oficialmente a existência do Estado de Israel.

1997 O governo de Hong Kong mata e incinera 1,3 milhões de galinhas na tentativa de eliminar o vírus da gripe aviária, que havia matado quatro pessoas e causado temor de uma epidemia.

2014 – O voo AirAsia 8501 cai no estreito de Karimata, no trajeto de Surabaya para Cingapura, matando todas as 162 pessoas a bordo.

Nascimentos

1903 – Earl Hines, pianista de jazz norte-americano (m. 1983).

1921 – Johnny Otis, músico norte-americano (m. 2012).

1922 – Stan Lee, escritor norte-americano de histórias em quadrinhos.

1931 – Guy Debord, escritor francês (m. 1994).

1932 – Manuel Puig, escritor argentino (m. 1990).

1934 – Maggie Smith, atriz britânica.

1936 – Abilio Diniz, empresário brasileiro.

1948 – Édgar Vivar, médico e ator mexicano.

1953 – James Foley, cineasta estadunidense; e Richard Clayderman, pianista francês.

1954 – Denzel Washington, ator, diretor e produtor de cinema norte-americano.

1962 – Solange Frazão, modelo, atriz e apresentadora brasileira.

1966 – Giulia Gam, atriz brasileira.

1968 – Leonardo Vieira, ator brasileiro.

1976 – Joe Manganiello, ator e diretor de cinema norte-americano.

1978 – John Legend, cantor, compositor e pianista norte-americano.

1981 – Sienna Miller, atriz e modelo britânica.

1982 – Wanessa Camargo, cantora brasileira.

2000 – Larissa Manoela, atriz e cantora brasileira.

Falecimentos

1829 – Jean-Baptiste de Lamarck, biólogo francês (n. 1744).

1889 – Teresa Cristina de Bourbon-Duas Sicílias, imperatriz consorte do Brasil (m. 1822).

1918 – Olavo Bilac, jornalista e poeta brasileiro (n. 1865).

1937 – Maurice Ravel, compositor e pianista francês (n. 1875).

1992 – Daniella Perez, atriz brasileira (n. 1970); e Otto Lara Resende, jornalista e escritor brasileiro (n. 1922).

2016 – Debbie Reynolds, atriz norte-americana (n. 1932).

2018 – Amos Oz, escritor e pacifista israelense (n. 1939).

2019 — Nilcea Freire, médica, acadêmica e pesquisadora brasileira (n. 1953).

