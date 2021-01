Efemérides Fatos históricos do dia 28 de janeiro

28 de janeiro de 2021

Eventos

1808 — Abertura dos portos brasileiros às nações amigas.

1811 — Primeiro movimento de independência no Uruguai, encabeçado por José Artigas.

1856 — É criado o Banco da Espanha.

1857 — Criação da freguesia, hoje município, de Passo Fundo.

1862 — Fundação no Recife do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.

1871 — Fim da Guerra Franco-Prussiana.

1887 — Colocação da primeira pedra da Torre Eiffel, símbolo de Paris, projetada por Gustave Eiffel. Inaugurada em 1889 como a máxima atração da Exposição Universal, a Torre era então a construção mais alta do mundo, com trezentos metros de altura.

1914 — Incorporação da cidade de Beverly Hills, Califórnia.

1908 — É instaurado um movimento revolucionário em Portugal, abafado três dias depois.

1932 — As forças japonesas começam a ocupação de Shanghai.

986 — Missão STS-51-L: o ônibus espacial Challenger explode 73 segundos após a decolagem, matando os sete astronautas a bordo.

2002 — Voo TAME 120, um Boeing 727-100 cai na cordilheira dos Andes, no sul da Colômbia, matando as 92 pessoas a bordo.

2016 — Organização Mundial da Saúde anuncia um surto do vírus da zica.

2018 — Separatistas do Conselho de Transição do Sul entram em confronto com forças de Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi em Áden, no Iêmen.

Nascimentos

1858 — Herbert Adams, escultor norte-americano (m. 1945).

1865 — Kaarlo Juho Ståhlberg, político finlandês (m. 1952).

1886 — José Linhares, político brasileiro (m. 1957).

1892 — Ernst Lubitsch, cineasta alemão (m. 1947).

1899 — August Annist, escritor e folclorista estoniano (m. 1972).

1912 — Jackson Pollock, pintor estadunidense (m. 1956).

1918 — Castro Gonzaga, ator brasileiro (m. 2007).

1922 — Robert Holley, bioquímico estadunidense (m. 1993).

1935 — David Lodge, escritor britânico.

1936 — Alan Alda, ator, diretor e escritor estadunidense.

1955 — Nicolas Sarkozy, político francês.

1958 — Maitê Proença, atriz brasileira.

1965 — Marcello Antony, ator brasileiro.

1968 — Sarah McLachlan, cantora canadense.

1980 — Elijah Wood, ator estadunidense.

1983 — Sandy, cantora brasileira.

1994 — Maluma, cantor colombiano

Falecimentos

1865 — Felice Romani, poeta e professor de literatura e mitologia italiano (n. 1778).

1891 — Nikolaus Otto, engenheiro alemão (n. 1832).

1898 — Roberto Ivens, militar português (n. 1850).

1916 — Ramiro Barcelos, político brasileiro (n. 1851).

1924 — Teófilo Braga, político, escritor e ensaísta português (n. 1843).

1939 — William Butler Yeats, poeta irlandês (n. 1865).

1963 — John Farrow, diretor de cinema australiano (n. 1904).

1972 — Dino Buzzati, escritor e jornalista italiano (n. 1906).

1996 — Jerome Siegel, artista estadunidense (n. 1914).

1997 — Antônio Callado, jornalista e escritor brasileiro (n. 1917).

2009 — Billy Powell, músico estadunidense (n. 1952).

2017 — Russo, assistente de palco brasileiro (n. 1931).

