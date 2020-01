Efemérides Fatos históricos do dia 29 de janeiro

29 de janeiro de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1886 — Karl Benz inventa o primeiro motor de automóvel movido a gasolina.

1916 — Primeira Guerra Mundial: Paris é bombardeada pela primeira vez por zepelins alemães.

1943 — Primeiro dia da Batalha da Ilha Rennell, o cruzador norte-americano Chicago é torpedeado e seriamente danificado por bombardeiros japoneses.

1959 — O primeiro Melodifestivalen é realizado em Estocolmo, na Suécia.

1991 — Guerra do Golfo: começa a Batalha de Khafji, o primeiro grande engajamento terrestre da guerra, bem como o mais mortal.

1996 — Presidente Jacques Chirac anuncia um “fim definitivo” para o teste de armas nucleares francesas.

2002 — Em seu Discurso sobre o Estado da União, o presidente George W. Bush descreve “regimes que patrocinam o terror” como um Eixo do mal, no qual ele inclui o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte.

2009 — Governador de Illinois, Rod Blagojevich, é retirado do cargo após a sua condenação por várias acusações de corrupção, incluindo a alegada solicitação de benefício pessoal, em troca de uma nomeação para o Senado dos Estados Unidos como substituto do presidente eleito Barack Obama.

2017 — Atentado à mesquita de Quebec: Alexandre Bissonnette abre fogo na mesquita de Sainte-Foy, Quebec, matando seis e ferindo outros 19.

Nascimentos

1907 — Clóvis Graciano, pintor, desenhista e ilustrador brasileiro (m. 1988).

1932 — Tommy Taylor, futebolista inglês (m. 1958).

1939 — Germaine Greer, escritora australiana.

1945 — Tom Selleck, ator estadunidense.

1966 — Romário, ex-futebolista e político brasileiro.

1970 — Heather Graham, atriz estadunidense.

1973 — Soraya Moraes, cantora e compositora brasileira.

1977 — Justin Hartley, ator norte-americano.

1978 — Débora Lamm, atriz brasileira.

1979 — Sarah Oliveira, ex-VJ e apresentadora brasileira.

1982 — Adam Lambert, cantor e dançarino norte americano.

1983 — Alex Figge, automobilista estadunidense.

1991 — Eloy Casagrande, músico brasileiro.

1999 — Vinícius Moreno, ator brasileiro.

Falecimentos

1632 — Jan Porcellis, pintor holandês (n. 1584).

1820 — Jorge III do Reino Unido (n. 1738).

1859 — William Hickling Prescott, historiador norte-americano (n. 1796).

1860 — Ernst Moritz Arndt, escritor alemão (n. 1769).

1905 — José do Patrocínio, jornalista, escritor e ativista político brasileiro (n. 1854).

1956 — Henry Louis Mencken, jornalista e crítico social estadunidense (n. 1880).

2009 — Hélio Gracie, mestre de arte marcial brasileiro (n. 1913).

2011 — Geórgia Gomide, atriz brasileira (n. 1937).

2013 — Walter Zanini, historiador, crítico de arte e curador brasileiro (n. 1925).

2015 — Colleen McCullough, escritora australiana (n. 1937).

