Colunistas Fatos históricos do dia 29 de junho

Por Efemérides | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1613 — O Globe Theatre, em Londres, onde William Shakespeare apresentou suas peças, é destruído por um incêndio.

1845 — Fundação da Imperial Colônia de Petrópolis (RJ), com a chegada dos colonos alemães.

1850 — Descoberto carvão na ilha Vancouver, no Canadá.

1949 — A África do Sul implanta oficialmente o apartheid, regime de segregação racial.

1974 — Isabela Perón, terceira mulher do presidente argentino Juan Domingo Perón, assume a presidência da Argentina. Foi derrubada por militares em 1976.

1995 — Um shopping em Seul, capital da Coreia do Sul explode, matando 502 pessoas.

2007 — A Apple Inc. lança seu primeiro celular, o iPhone.

2014 — O Estado Islâmico do Iraque e do Levante se autodenomina califado da Síria e do norte do Iraque.

Nascimentos

1860 — Júlio de Castilhos, jornalista e político brasileiro (m. 1903).

1868 — George Ellery Hale, astrônomo estadunidense (m. 1938).

1900 — Antoine de Saint-Exupéry, aviador e escritor francês (m. 1944).

1921 — Harry Schell, automobilista norte-americano (m. 1960).

1923 — Sérgio Britto, ator e apresentador de televisão brasileiro (m. 2011).

1925 — Giorgio Napolitano, político italiano.

1931 — Palmirinha Onofre, culinarista e apresentadora de televisão brasileira.

946 — José Rico, cantor brasileiro (m. 2015).

1948 — Pedro Paulo Rangel, ator brasileiro.

1949 — Neguinho da Beija-Flor, cantor e compositor brasileiro.

1950 — Serginho Groisman, jornalista e apresentador de televisão brasileiro; e Lucia Hippolito, jornalista e cientista política brasileira.

1953 — Colin Hay, músico britânico.

1954 — Júnior, futebolista brasileiro.

1964 — Tereza Seiblitz, atriz brasileira.

1965 — Dado Villa-Lobos, cantor, compositor e músico brasileiro.

1975 — Leandro Pedro Vuaden, árbitro de futebol brasileiro.

1978 — Nicole Scherzinger, cantora estadunidense.

1981 — Maria Maya, atriz brasileira.

1994 — Camila Mendes, atriz norte-americana.

Falecimentos

1895 — Floriano Peixoto, político brasileiro (n. 1839).

1940 — Paul Klee, pintor suíço (n. 1879).

1967 — José Leitão de Barros, cineasta português (n. 1896); e Jayne Mansfield, atriz estadunidense (n. 1933).

1988 — Clóvis Graciano, pintor, desenhista, cenógrafo e ilustrador brasileiro (n. 1907).

2000 — Vittorio Gassman, ator italiano (n. 1922).

2003 — Katharine Hepburn, atriz norte-americana (n. 1907).

2013 — Jim Kelly, ator, artista marcial e jogador de tênis americano (n. 1946).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas